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Un nou scandal între Brad Pitt și Angelina Jolie. Ce îi cere actorul fostei sale soții în instanță

De: Daniel Matei 05/08/2026 | 22:50
Un nou scandal între Brad Pitt și Angelina Jolie. Ce îi cere actorul fostei sale soții în instanță
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Brad Pitt îi cere Angelinei Jolie să prezinte informații despre veniturile pe care le-a obținut din filme, într-o nouă etapă a disputei juridice dintre cei doi. Actorul susține că fosta sa soție nu a furnizat toate documentele financiare pe care le solicită în procesul privind Château Miraval.

Potrivit TMZ, avocații lui Brad Pitt au depus o nouă solicitare în instanță prin care cer acces la informații despre contractele de film ale Angelinei Jolie și despre sumele pe care aceasta le-a câștigat din anumite proiecte.

Demersul face parte din conflictul juridic mai vechi dintre cei doi foști soți, care are în centrul său proprietatea Château Miraval și participația la compania care deține celebrul domeniu viticol din Franța.

Brad Pitt vrea informații despre veniturile Angelinei Jolie

Potrivit documentelor citate de TMZ, echipa juridică a lui Pitt consideră că Jolie nu a furnizat toate informațiile financiare solicitate. Actorul vrea să afle inclusiv cât a câștigat aceasta din anumite filme și să obțină documente referitoare la contractele sale.

Conflictul dintre cei doi a ajuns în ultimii ani să implice nu doar aspecte legate de divorț și custodia copiilor, ci și interese financiare importante.

În documente recente, Angelina Jolie a susținut că Brad Pitt a obținut deja o mulțime de informații financiare despre ea în cadrul procesului de divorț finalizat în 2024.

Angelina Jolie a susținut că nu a spus niciodată că se confrunta cu dificultăți financiare atunci când și-a vândut participația în Nouvel, compania franceză care deține crama lor, ci că își dorea independența față de Brad Pitt.

„Problema nu este dacă Jolie avea nevoie de bani, problema este că încerca să-și separe viața și finanțele de fostul ei soț, pe care îl consideră controlator și abuziv. Această distincție schimbă totul”, a explicat avocatul acesteia.

Disputa privind Château Miraval continuă

Brad Pitt și Angelina Jolie au cumpărat Château Miraval în 2008, în sudul Franței. Domeniul include un castel, o proprietate viticolă și o afacere producătoare de vin, iar cei doi au devenit coproprietari ai companiei care deține proprietatea.

După despărțirea lor, în 2016, relația dintre cei doi s-a deteriorat, iar disputa privind proprietatea și compania care produce vinul Miraval a devenit una dintre principalele bătălii juridice dintre foștii soți.

În 2021, Jolie și-a vândut participația din afacere către Tenute del Mondo, o companie controlată de grupul Stoli. Pitt a susținut că vânzarea s-a făcut fără acordul său și a dat-o în judecată, acuzând-o că i-a încălcat drepturile contractuale.

Jolie a negat acuzațiile și a susținut, la rândul său, că Pitt și-a folosit influența pentru a încerca să o controleze în privința proprietății.

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