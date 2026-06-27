Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » De ce Brad Pitt nu vrea să se însoare cu iubita sa, Ines de Ramon, în ciuda zvonurilor legate de logodnă

De ce Brad Pitt nu vrea să se însoare cu iubita sa, Ines de Ramon, în ciuda zvonurilor legate de logodnă

De: Irina Maria Daniela 27/06/2026 | 09:10
De ce Brad Pitt nu vrea să se însoare cu iubita sa, Ines de Ramon, în ciuda zvonurilor legate de logodnă
De ce Brad Pitt nu vrea să se însoare cu iubita sa, Ines de Ramon. Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Brad Pitt nu are de gând să se însoare cu Ines de Ramon, actuala sa iubită, potrivit unei surse din anturajul celor două vedete. Aceasta mai susține și că iubita lui a devenit deja „parte din familie” și nu mai este privită doar ca „prietena” actorului.

Brad Pitt nu vrea să se însoare cu Ines de Ramon

Potrivit presei internaționale, actorul în vârstă de 62 de ani se iubește cu Ines de Ramon, în vârstă de 33 de ani, încă din anul 2022. Cu toate că relația dintre cei doi s-a sudat, vedetele nu au planuri de nuntă. O sursă din anturajul lui Brad Pitt, fostul soț al lui Jennifer Aniston, a declarat că actorul nu vrea să se însoare cu partenera sa.

Informația a fost publicată la mai bine de un an după ce divorțul greu de Angelina Jolie a fost finalizat. Disputele juridice ale celor doi au durat 8 ani și au fost aprige.

Ines de Ramon, îndrăgită de familia lui Brad Pitt

Potrivit sursei citate de Page Six, relația dintre Ines și familia lui Brad Pitt este foarte apropiată. Tânăra nu mai este văzută doar ca o „prietenă” și păstrează constant legătura cu frații, nepoții și nepoatele actorului de la Hollywood.

„O adoră cu toții și au primit-o cu brațele deschise încă de la început. În acest moment, o consideră practic parte din familie. Brad nu are niciun plan să se căsătorească, indiferent cât de apropiată a devenit Ines de toți membrii familiei”, a spus sursa citată.

Brad Pitt s-a logodit cu Ines de Ramon?

Potrivit informațiilor care circulă peste Ocean, cei doi actori ar fi logodiți. Relația lor durează de peste 4 ani și a început cu pași mici. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu și-a exprimat public dorința de a face pasul cel mare, dar nici nu au confirmat zvonurile unei posibile logodne.

Relația lui Brad Pitt cu Ines de Ramon a început în anul 2022, când actorul se afla în plin divorț de Angelina Jolie. Cei doi actori și-au început relația în 2006, după ce au apărut în filmul „Mr. & Mrs. Smith” (2005) și s-au căsătorit în 2014. Din nefericire, mariajul a durat doar doi ani, iar actele de divorț au fost depuse de Angelina în 2016. Procesul dintre cei doi grei de la Hollywood s-a finalizat abia în decembrie 2024.

Câți copii au Angelina Jolie și Brad Pitt

Cei doi actori au crescut împreună, în timpul mariajului, șase copii: Maddox (24 de ani), Pax (22 de ani), Zahara (21 de ani), Shiloh (19 ani) și gemenii Knox și Vivienne (17 ani). Dintre aceștia, doar Pax mai are o relație cu familia tatălui său.

Fiul cel mare, Maddox, a renunțat legal la numele Pitt din acte și acum poartă numele Maddox Chivan Jolie. Același lucru l-a făcut și Shiloh, în timp ce Zahara și Vivienne au renunțat – momentan – neoficial la numele Pitt.

CITEȘTE ȘI:

Filmul cu Brad Pitt care a explodat pe streaming la 13 ani de la lansare. Thrillerul SF domină din nou topurile

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regele Charles încalcă o tradiție regală: nu va locui în Palatul Buckingham
Showbiz internațional
Regele Charles încalcă o tradiție regală: nu va locui în Palatul Buckingham
Ce mănâncă vedetele de la Hollywood pentru a slăbi rapid. Unele dintre ele au dat jos și 25 de kilograme pentru un rol
Showbiz internațional
Ce mănâncă vedetele de la Hollywood pentru a slăbi rapid. Unele dintre ele au dat jos și 25…
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Mediafax
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Val de căldură peste România, zile și nopți tropicale. Unde vor fi înregistrate cele mai ridicate temperaturi. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Val de căldură peste România, zile și nopți tropicale. Unde vor fi înregistrate...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
Românești sau de import? Ce cumpărăm din piață și la ce preț. „E a doua cea mai ieftină din țară. Roșii cu preț, de la Vâlcea în sus”
Adevarul
Românești sau de import? Ce cumpărăm din piață și la ce preț. „E...
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu...
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Mediafax
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Parteneri
Ce s-a ales de Anca Badiu, fosta solistă a trupei Class! Depresia a pus-o la pământ: „Am vrut să recurg la gesturi extreme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Anca Badiu, fosta solistă a trupei Class! Depresia a pus-o la...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?
Click.ro
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem...
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
Digi 24
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a...
Două automobile rare au ajuns la inspecție la RAR. Aspectul este de epocă, însă sub capotă ascund o surpriză
Promotor.ro
Două automobile rare au ajuns la inspecție la RAR. Aspectul este de epocă, însă sub...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Panică pe râuri! Un monstru de 2 metri atacă acum oameni?
go4it.ro
Panică pe râuri! Un monstru de 2 metri atacă acum oameni?
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Descopera.ro
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Val de căldură peste România, zile și nopți tropicale. Unde vor fi înregistrate cele mai ridicate temperaturi. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Val de căldură peste România, zile și nopți tropicale. Unde vor fi înregistrate cele mai...
Tags:
ULTIMA ORĂ
David Popovici a făcut istorie la Roma și a lansat provocarea: „Ne vedem la 100 de metri!”
David Popovici a făcut istorie la Roma și a lansat provocarea: „Ne vedem la 100 de metri!”
Adriana Bahmuțeanu, declarații la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. De ce nu a lăsat fostul ...
Adriana Bahmuțeanu, declarații la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. De ce nu a lăsat fostul afacerist testament
Oana Roman, scandal în trafic. S-a luat la ceartă cu polițiștii: „Au urlat la mine”
Oana Roman, scandal în trafic. S-a luat la ceartă cu polițiștii: „Au urlat la mine”
Cum i-a răspuns Ileana Sterp unei fane care i-a spus că este însărcinată: ”Doar m-am îngrășat”
Cum i-a răspuns Ileana Sterp unei fane care i-a spus că este însărcinată: ”Doar m-am îngrășat”
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună. Imaginea emoționantă de la serbarea băiețelului ...
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună. Imaginea emoționantă de la serbarea băiețelului lor
O tânără de 19 ani a dispărut fără urmă! S-a dus la o petrecere și nimeni nu a mai văzut-o
O tânără de 19 ani a dispărut fără urmă! S-a dus la o petrecere și nimeni nu a mai văzut-o
Vezi toate știrile