Bernard Arnault, fondatorul grupului LVMH și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, își pregătește un nou iaht impresionant. Ambarcațiunea, estimată la aproximativ 605 milioane de euro, ar urma să aibă 143 de metri lungime și să ofere facilități care transformă vasul într-un adevărat hotel plutitor de lux.

Noul iaht este construit de Feadship, unul dintre cele mai prestigioase nume din industria nautică, și este destinat familiei miliardarului francez. Proiectul reprezintă un salt considerabil față de Symphony, iahtul de 101 metri pe care familia Arnault îl deține deja, potrivit UNICO Yachting.

Iahtul lui Bernard Arnault va avea 143 de metri

Dimensiunile noului iaht sunt impresionante. Nava va avea aproximativ 143 de metri lungime, ceea ce o plasează în categoria celor mai mari iahturi private construite vreodată.

Valoarea de aproximativ 605 milioane de euro este o estimare și nu a fost confirmată oficial de Bernard Arnault sau de Feadship. Spațiul disponibil permite amenajarea mai multor zone dedicate relaxării, divertismentului și ospitalității. Printre elementele care atrag atenția se numără și un club, conceput ca un spațiu exclusivist pentru proprietar și invitații săi.

Nava este construită de Feadship, companie olandeză specializată în iahturi de lux personalizate. Proiectele sale sunt realizate la comandă pentru clienți foarte bogați, iar fiecare ambarcațiune este construită în funcție de cerințele proprietarului.

Bernard Arnault mai are deja un iaht impresionant

Noul proiect nu este prima experiență a familiei Arnault cu iahturile de lux. Bernard Arnault este asociat cu Symphony, un vas construit de Feadship și lansat în 2015.

Symphony are 101 metri lungime, un volum de aproximativ 3.000 de tone și poate găzdui aproximativ 20 de oaspeți în opt cabine, alături de un echipaj format din 38 de persoane, potrivit SuperYachtFan.

Valoarea actuală a Symphony este estimată de aceeași sursă la aproximativ 150 de milioane de dolari.

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Noul iaht va fi, așadar, cu peste 40 de metri mai lung decât Symphony. Diferența este considerabilă și din punct de vedere al spațiului disponibil la bord, mai arată sursa citată.

Dacă estimarea de 605 milioane de euro se va dovedi apropiată de valoarea reală a proiectului, noua ambarcațiune a lui Bernard Arnault va fi unul dintre cele mai scumpe iahturi de lux construite pentru uz privat.

Bernard Arnault este președintele și CEO-ul LVMH, cel mai mare grup de lux din lume. Compania reunește peste 75 de branduri, împărțite în domenii precum modă și articole din piele, parfumuri și cosmetice, bijuterii și ceasuri, vinuri și băuturi spirtoase. Printre cele mai cunoscute nume din portofoliul LVMH se numără Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Celine, Loewe, Loro Piana, Givenchy, Bulgari, Tiffany & Co., Moët & Chandon, Dom Pérignon și Sephora.

Averea lui Arnault și a familiei sale este estimată de Forbes la aproximativ 171 de miliarde de dolari, iar în clasamentul actual al miliardarilor Forbes, familia Arnault ocupă locul 7 în lume. Arnault rămâne, de asemenea, cel mai bogat om din Franța. Bernard Arnault este și cea mai bogată persoană din Europa în 2026, cu o avere estimată la aproximativ 171 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. El și Amancio Ortega sunt singurii doi oameni de pe continent cu averi de peste 100 de miliarde de dolari și se află constant în top 10 al celor mai bogați oameni din lume. Europa ocupă locul al treilea la nivel regional, cu 875 de miliardari incluși în clasamentul Forbes din 2026, după regiunea Asia-Pacific și Americile.

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Magnatul Bernard Arnault a devenit membru al Academiei de Științe Morale și Politice. Primele imagini de la ceremonie