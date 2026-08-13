Cum au acționat hoții care i-au furat mașina lui Alex Ghidush. Ce greșeală a comis vloggerul

Un influencer cunoscut a rămas fără mașină, după ce autoturismul său ar fi fost furat în timpul nopții. Alex Ghidush s-a remarcat în mediul online prin conținutul său și provocările publicate pe YouTube, unde a colaborat inclusiv cu Speak. De-a lungul timpului, creatorul de conținut și-a construit o comunitate numeroasă de urmăritori.

Alex Ghidush a anunțat pe rețelele de socializare că autoturismul său a dispărut și le-a cerut ajutorul celor care l-ar putea recunoaște sau care au surprins imagini relevante. Potrivit informațiilor oferite de acesta, mașina ar fi fost luată din fața unui restaurant, în jurul orei 1:10, iar ulterior s-ar fi îndreptat către zona Pantelimon.

„Mi-au furat mașina!!! Orice detaliu este important. Au plecat pe Buruieni Pantelimon”, a scris Alex Ghidush, pe Instagram.

Vloggerul a precizat că autoturismul a fost deconectat din aplicația prin care putea fi monitorizat la aproximativ 40 de minute după dispariție. Înainte de pierderea conexiunii, acesta a reușit să urmărească traseul mașinii și a observat că, la doar un minut după plecarea din zona restaurantului, aceasta ajunsese pe bulevardul Biruinței.

„Mașina a fost deconectată din aplicație la 40 de minute după ce a plecat cu ea din fața restaurantului. Din fața restaurantului a plecat la ora 01:09. A ieșit pe bulevardul Biruinței fix la ora 01:10 (…) Cei care aveți camere vă rog să verificați, să-mi trimiteți și mie ce ați găsit”, a mai spus influencerul.

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