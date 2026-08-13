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Ce au găsit în camera de hotel din Sunny Beach niște turiști români: „Au chemat jandarmii, pe motiv că suntem agresivi!”

De: Simona Vlad 13/08/2026 | 13:15
Ce au găsit în camera de hotel din Sunny Beach niște turiști români: „Au chemat jandarmii, pe motiv că suntem agresivi!”
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O vacanță care trebuia să fie una de vis s-a transformat într-o experiență plină de nemulțumiri pentru o familie de români care a ales un hotel de patru stele din Sunny Beach, Bulgaria. Turiștii susțin că au plătit aproape 1.500 de euro pentru sejur, însă condițiile întâlnite la destinație ar fi fost departe de așteptările lor.

Vacanță de coșmar în Sunny Beach

Potrivit relatării turiștilor, publicată pe pagina de Facebook „Călător în Bulgaria”, problemele ar fi început chiar din momentul sosirii la hotel. Aceștia susțin că, deși check-in-ul s-a făcut în jurul orei 14:00, accesul la masa de prânz le-ar fi fost restricționat.

„Nu recomand Hotel Zrnith, Sunny Beach! Menționez că, în momentul în care am achiziționat vacanța, era cotat cu 9,4 pe Booking, acum a scăzut”, a transmis unul dintre turiști.

Familia reclamă și faptul că aerul condiționat din cameră nu ar fi funcționat corespunzător. După ce ar fi solicitat remedierea problemei, turiștii spun că li s-ar fi oferit ventilatoare.

„Aerul nu funcționează, personalul extrem de arogant și obraznic”, a povestit turistul.

Au cerut să fie relocați, dar au venit jandarmii

Nemulțumiți de condițiile găsite, românii susțin că au solicitat fie repararea instalației de aer condiționat, fie mutarea într-o altă cameră sau returnarea banilor. Potrivit relatării lor, situația ar fi escaladat, iar la hotel ar fi fost chemați jandarmii, reprezentanții unității considerând că turiștii ar fi avut un comportament agresiv.

„În momentul în care le-am cerut să rezolve problema, să ne reloce sau să ne returneze banii, au chemat jandarmii, pe motiv că suntem agresivi!”, a mai afirmat românul.

Turiștii susțin că, ulterior, proprietarul hotelului i-ar fi urmărit în repetate rânduri prin incinta unității.

Una dintre principalele nemulțumiri ale familiei a fost legată de temperatura din camere. În lipsa aerului condiționat funcțional, soluția oferită ar fi fost reprezentată de ventilatoare. Aceștia susțin că în camere ar fi fost aproximativ 30 de grade, ceea ce ar fi făcut situația și mai dificilă.

„Am primit niște ventilatoare… la 4 stele, deloc ieftin!”

Turiștii reclamă și lenjeria și prosoapele

Familia a reclamat și modul în care s-ar fi făcut curățenia în camere. Potrivit acestora, lenjeria nu ar fi fost schimbată, iar prosoapele ar fi fost înlocuite greu.

„Niciodată nu se schimbă lenjeria… având în vedere că în camere sunt 30 de grade și evident că lumea transpiră!”, au afirmat românii.

Aceștia au spus chiar că un prosop lăsat pe jos ar fi fost găsit ulterior împăturit și pus pe chiuvetă, în loc să fie înlocuit. Nici baia nu ar fi fost lipsită de probleme. Turiștii susțin că zona dușului nu ar beneficia de o aerisire corespunzătoare.

Camerele cu vedere la mare, dar și la piscină

O altă nemulțumire a fost legată de camerele promovate cu vedere la mare. Potrivit turiștilor, acestea ar avea vedere și către zona piscinelor, unde muzica ar fi fost dată la volum ridicat.

„Camerele cu vedere la mare sunt și cu vedere la piscine, unde este tot timpul muzica la maxim și gălăgie… deci nu se pune problema de somn la prânz sau dormit până dimineața târziu, aviz celor cu copii mici. Singurul plus este amplasarea aproape de mare și mâncarea, care este destul de ok!”

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