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În ce oraș se va desfășura Eurovisionul 2027. Este o destinație preferată de români din Bulgaria

De: Andreea Stăncescu 13/08/2026 | 14:50
În ce oraș se va desfășura Eurovisionul 2027. Este o destinație preferată de români din Bulgaria
Ce oraș a fost ales pentru Eurovision 2027 / Foto: Facebook
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Bulgaria a câștigat Eurovisionul în 2026 cu piesa „Bangaranga”, iar anul viitor va avea responsabilitatea de a organiza prestigioasa competiție muzicală europeană. Victoria obținută de DARA a adus țării primul trofeu din istoria participării la Eurovision, iar pregătirile pentru ediția următoare au început deja.

Bulgaria a acumulat 516 puncte în finala din 2026, impunându-se cu piesa „Bangaranga”, o producție de pop electronic cu influențe dance și accente de club music. Performanța are și o legătură cu România, printre autorii piesei câștigătoare numărându-se compozitorul român Cristian Tarcea. Pentru Bulgaria, rezultatul reprezintă o premieră și un moment important în istoria participării sale la concurs.

Unde va avea loc Eurovisionul în Bulgaria

Acum, atenția se mută asupra pregătirilor pentru Eurovision 2027. Uniunea Europeană de Radiodifuziune a anunțat că ediția de anul viitor va avea loc în orașul Burgas, în luna mai. Astfel, competiția va ajunge în acest important oraș bulgar de la Marea Neagră.

Spectacolele vor fi organizate la Arena Burgas, cel mai nou complex sportiv și de divertisment din Bulgaria, inaugurat în 2023. Alegerea locației marchează începutul pregătirilor pentru un eveniment de amploare, care va reuni artiști și delegații din numeroase țări europene și nu numai.

Sursa foto: Pexels

Pentru ediția din 2027 au fost introduse și modificări ale regulamentului. Potrivit noilor prevederi, postul public al țării câștigătoare nu va putea găzdui automat concursul dacă un conflict armat, o situație geopolitică sensibilă sau alte circumstanțe afectează semnificativ securitatea ori stabilitatea statului sau a regiunii.

„Regulamentul concursului stipulează acum că difuzorul câştigător va fi în mod automat ineligibil pentru a găzdui concursul dacă un conflict armat, o situaţie geopolitică sensibilă sau o altă situaţie afectează în mod semnificativ securitatea sau stabilitatea statului sau a regiunii învecinate”, au anunţat organizatorii Eurovision într-un comunicat.

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