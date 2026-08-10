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Emil Rengle, show de senzație alături de Flo Rida la UNTOLD! Rapper-ul american l-a dezbrăcat pe dansator pe scenă: „Mi-a dat hainele lui”

De: Alina Drăgan 10/08/2026 | 11:39
Emil Rengle, show de senzație alături de Flo Rida /Foto: Instagram
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După patru zile de distracție la cote maxime, UNTOLD s-a încheiat spectaculos. În ultima zi de festival, Flo Rida a ridicat atmosfera și a făcut show de senzație. Artistul american a urcat pe scena principală, iar în mijlocul concertului și-a invitat și fanii pe scenă. Printre cei care au stat alături de Flo Rida s-a numărat și Emil Rengle. Dansatorul a avut parte de un moment unic, artistul american i-a dat hainele sale, ochelarii, microfonul și l-a lăsat să se desfășoare.

În ultima zi de UNTOLD, rapper-ul american Flo Rida a fost cel mai așteptat artist pe scena principală a festivalului. Americanul s-a prezentat într-o formă de zile mari și nu i-a dezamăgit pe cei prezenți. Artistul și-a început concertul cu un sincer „Te Iubesc, România”.

Emil Rengle, show de senzație alături de Flo Rida

Show-ul făcut de Flo Rida a fost unul incendiar. Artistul se simte bine alături de publicul din România, iar asta s-a văzut clar pe scena de la UNTOLD. Americanul a fost foarte atent la cei prezenți și chiar și-a lăsat o parte din fani să urce pe scenă alături de el.

Printre cei care au împărțit scena cu Flo Rida s-a numărat și Emil Rengle. Mai mult, dansatorul a avut parte de un moment de senzație. Rapper-ul american l-a dezbrăcat pe coregraf de tricou, i-a dat jacheta lui, ochelarii lui de soare, cât și microfonul.

Iar după ce l-a echipat corespunzător pe Emil Rengle, Flo Rida l-a lăsat să preia lumina reflectoarelor. Coregraful a cântat unul dintre cele mai cunoscute refrene ale artistului, iar mulțimea a explodat când l-a văzut pe Emil Rengle în această ipostază.

Emil Rengle, show de senzație alături de Flo Rida /Foto: Captură TikTok

Întreg momentul a fost imortalizat, iar Emil Rengle s-a arătat copleșit de ce i s-a întâmplat. „Flo Rida m-a dezbrăcat pe scenă și mi-a dat hainele lui”, a scris dansatorul în descrierea clipului ce a devenit viral. Mai mult, dansatorul a mărturisit că nu se aștepta ca Flo Rida să îi ofere acest moment unic și încă procesează tot ce s-a întâmplat.

Flo Rida a făcut senzație pe scena de la UNTOLD, iar momentele în care a interacționat cu fanii au fost numeroase. Artistul a aruncat cu mai mulți trandafiri în public și a invitat pe scenă fanii. Mai apoi, el a semnat o pereche de adidași pe care i-a aruncat în public, la fel cum a făcut și cu alte articole vestimentare.

De asemenea, Flo Rida a făcut și o baie de mulțime, cântând din mijlocul festivalierilor, fiind purtat pe umeri de un membru din staff. Mai mult, acesta a avut o interpretare specială pentru piesa „Welcome to my house”, transformând refrenul în „Welcome to Romania”.

 

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Foto: Captură TikTok

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