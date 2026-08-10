Cântăreața celebră de la noi care a urcat desculță pe scenă la un concert. Imaginile au devenit virale

O cântăreață celebră din țara noastră a avut o prestație neașteptată. Ținuta ei a fost una spectaculoasă, iar pe scenă a urcat desculță. Imaginile au devenit virale în mediul online.

Vineri, 7 august, o cântăreață din România a susținut un concert de excepție la Lazu. Aceasta a fost curajoasă și a urcat pe scenă așa cum rar s-a mai văzut. Blugii cu sclipici și un top cu un decolteu generos au fost completați de tălpile goale. Este vorba despre Daniela Gyorfi, care a cântat desculță. Publicul a fost în extaz, iar imaginile cu solista au devenit virale în mediul online.

Cântăreața celebră de la noi care a urcat desculță pe scenă la un concert

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Ea are o carieră impresionantă, fiind chemată la diverse evenimente pentru a încânta publicul. Vineri, 7 august, ea a fost prezentă la Lazu, județul Constanța, acolo unde a susținut un concert incredibil. Totuși, un detaliu a atras atenția rapid.

Fără niciun pic de ezitare, blondina a urcat pe scenă desculță, dar asta nu a oprit-o să încânte publicul. Daniela Gyorfi a dansat și s-a distrat alături de cei prezenți. Ținuta a fost la fel de neașteptată. Ea a purtat un top maro, iar în partea de jos o pereche de blugi cu sclipici. Părul blond lăsat pe spate, lejer.

Imaginile au devenit virale

În mediul online au apărut mai multe videoclipuri cu Daniela Gyorfi. Într-unul dintre ele, chiar Dragoș Neacșa a făcut referire la prestația Zarei Larsson, care a ajuns în România. El a pus un videoclip cu vedeta noastră, iar pe fundal a pus o piesă a cântăreței de peste hotare.

O prestație de vis!! Mulțumim, Zara, a scris Dragoș Neacșa.

Reacțiile nu au întârziat să apară, astfel că internauții au lăsat comentarii prin care îi lăudau concertul Danielei Gyorfi.

„Avem Zara Larsson acasă”/ „Daniela Gyorfi încă se ține super bine she’s a Queen”/ „Uite frate ce bătaie de joc la reveneală land a fost Zara iar la untold Daniela Gyorfi…”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

VEZI ȘI: Totul ar fi fost planificat? Gyorfi dă peste cap povestea divorțului momentului

Daniela Gyorfi, reacție tranșantă după valul de comentarii. Ce le-a spus celor care o atacă