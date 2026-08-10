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Controale majore în Grecia. Problemele descoperite de autoritățile în destinația preferată a românilor

De: Andreea Stăncescu 10/08/2026 | 11:07
Controale majore în Grecia. Problemele descoperite de autoritățile în destinația preferată a românilor
Ce probleme au fost descoperite în Grecia / Sursa foto: Pexels
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Grecia se află în cea mai aglomerată perioadă a sezonului turistic, iar autoritățile își intensifică verificările pentru a-i proteja pe turiști de prețuri exagerate, evaziune fiscală și escrocherii. De la curse de taxi care ajung să coste sute de euro până la rezervări pentru vile inexistente, metodele prin care vizitatorii pot fi păcăliți devin tot mai diverse.

În timpul controalelor realizate în iulie și la începutul lunii august, inspectorii Autorității Independente pentru Venituri Publice au verificat numeroase afaceri din destinații precum Mykonos, Paros, Rodos, Corfu, Creta și Egina.

La peste 37% dintre firmele din domeniul alimentației publice și divertismentului au fost descoperite nereguli fiscale. Mii de comercianți nu au emis bonuri, iar unii s-au ales inclusiv cu suspendarea activității pentru 48 de ore.

Sursa foto: Pexels

Probleme majore în Grecia

Nici transportul nu a fost lipsit de probleme. Polițiștii au identificat șoferi de taxi care practicau tarife nejustificat de mari. Unul dintre cazurile investigate a vizat o cursă de 175 de euro între aeroport și Atena. Au existat și reclamații privind restaurante care au prezentat clienților note foarte mari, fără ca tarifele pentru produse și servicii să fie suficient de clare înainte de comandă.

O altă amenințare se află în mediul online. Poliția a descoperit site-uri false care promovau vile de lux inexistente în Santorini și solicitau turiștilor mii de euro drept avans. Hotelurile sunt, la rândul lor, vizate de atacuri informatice prin care infractorii încearcă să obțină datele unităților de cazare și să trimită turiștilor cereri de plată false.

Chiar și așa, Grecia rămâne una dintre cele mai apreciate destinații mediteraneene. În 2026, țara a obținut un scor de 87% la satisfacția turiștilor cazați în hoteluri, ocupând primul loc într-un clasament regional. Curățenia a fost evaluată cu 90,6%, iar serviciile și amplasarea hotelurilor au primit 89,1%. Raportul calitate-preț a primit însă un scor mai modest, de 85,4%.

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