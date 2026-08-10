Primele trei ispite masculine de la Insula Iubirii 2026. Show-ul revine din septembrie

Insula Iubirii este unul dintre cele mai așteptate show-uri din România. Debutul noului sezon va avea loc în luna septembrie, iar până atunci au fost prezentate primele trei ispite masculine. Aceștia au acceptat provocarea de a merge în Thailanda.

Insula Iubirii începe în data de 4 septembrie 2026. Noul sezon aduce schimbări importante privind perioada difuzării. Dacă până acum episoadele se difuzau luni, marți și miercuri, în acest an, telespectatorii se pot bucura de emisiune vineri și sâmbătă.

De asemenea, au început să apară numele ispitelor care au acceptat provocarea din Thailanda. Trei ispite masculine au fost prezentate, iar surpriza cea mai mare este că unul dintre cuceritori a mai participat într-un sezon anterior.

Care sunt ispitele masculine de la Insula Iubirii 2026

Show-ul Insula Iubirii aduce în prim-plan cupluri dornice să își testeze relația. Ispitele joacă un rol important, așadar pentru ca publicul să se familiarizeze cu ele, producătorii emisiunii au prezentat primele ispite masculine. Primul pretendent care a acceptat provocarea de a merge în Thailanda este Narcis Bujor, un nume cunoscut în rândul fanilor.

Narcis Bujor are 33 de ani, are numeroase tatuaje, iar statura impunătoare îl face atrăgător. El are deja experiență în tentații și asta pentru că a mai participat în sezonul anterior. Ispita masculină este gata de o revenire care ar putea schimba totul. Acesta a mărturisit că îi era dor de Thailanda și de ce oferă, mai mult, crede că sezonul 10 va fi unul bun pentru el.

Chiar îmi era dor. Cred că aveam lucruri neterminate și acesta a fost și motivul pentru care am decis să mă întorc. Sunt lucruri despre mine care nu se știu și, în acest an, simt că mi se va oferi șansa, a relatat Narcis Bujor.

Vlad Calomfir este cunoscut drept DJ CalVee, are 32 de ani și pasiunea pentru muzică îl poartă printre oameni, în special pe lângă femei. Își iubește meseria, pentru că poate aduce bucurie celor din jur. El spune că lasă totul așa cum vine și că trăiește la maximum fiecare clipă.

Nu-mi place să mă joc cu emoțiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei, a mărturisit Vlad Calomfir.

Și în final, îl avem pe Alberto Grecu. Are 26 de ani și este foarte apreciat în mediul online. De asemenea, este antreprenor și este curios de cum o să fie experiența pe insulă.

E o bucurie de a trăi Insula și de a primi tot ceea ce se întâmplă aici, a transmis el.

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