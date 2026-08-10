Continuă războiul dintre Valeria Lungu și mama sa! Victoria a lansat un nou atac la adresa fiicei sale: „Dacă a fost atât de rău, de ce ai stat?”

Războiul dintre Valeria Lungu și mama sa pare să continue. Recent, influencerița a vorbit despre conflictul cu cea care i-a dat viață în cadrul unui podcast, iar declarațiile fiicei sale se pare că au revoltat-o pe Victoria Lungu. Mama influenceriței a transmis un mesaj în mediul online, în care îi bate obrazul tinerei. Ce a spus Victoria Lungu?

Relația dintre Valeria Lungu și mama sa a fost de-a lungul timpului una tensionată. În urmă cu mai mulți ani, influencerița chiar a dat-o afară din casă pe mama ei, iar pentru o perioadă nu și-au mai vorbit. În ultima perioadă însă, cele două își reluaseră relația, dar aceasta s-a stricat din nou, iar cele două își aruncă replici dure.

Continuă războiul dintre Valeria Lungu și mama sa

Recent, Valeria Lungu a fost invitată în cadrul unui podcast, acolo unde a făcut mai multe declarații despre mama sa. Deși a condamnat-o pe aceasta pentru unele acțiuni, influencerița a precizat că își iubește mama, în ciuda tensiunilor care au apărut între ele.

„Faptul că discutăm acum e pentru că eu consider că e ok să spun și punctul meu de vedere, dar nu vreau ca lumea să dea cu hate către ea sau către noi, pentru că noi suntem la fel ca toți ceilalți oameni. Eu o iubesc în continuare pe mama mea, chiar dacă a făcut o greșeală, două, trei. Toți suntem oameni și toți greșim la un moment dat, în viață”, a declarat Valeria Lungu, în cadrul podcastului.

Ei bine, Victoria Lungu a urmărit și ea podcastul în care a apărut fiica sa și se pare că declarațiile făcute de aceasta au deranjat-o destul de tare. Astfel, femeia a lansat un nou atac la adresa fiicei sale, subliniind că aceasta pare că a uitat de unde a plecat și cine a fost alături de ea atunci când nu avea nimic.

„Întrebarea mea este: de ce copiii când încep să aibă un pic de bani și să meargă înainte, uită de unde au pornit? De bunicii care i-au crescut, de verile la țară, de iazul în care s-au scăldat, de rățuștele pe care le-au crescut, de sapa cu care au mers la prășit alături de bunici. De ce să mergi să povestești doar de rău? Oare până la 32 de ani nu ai avut nimic bun în viața ta. Dacă a fost atât de rău, oare de ce ai stat lângă o mamă atât de mult? Asta este întrebarea mea! Bunica care te-a crescut cu atât drag, atâtea momente frumoase în viața ta pe care le-ai avut, oare de ce vorbești doar de rău? Adu-ți aminte că ai avut și momente frumoase în viață”, a declarat Victoria Lungu, în mediul online.

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Foto: Instagram