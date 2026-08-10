Alertă în Sicilia! Etna a erupt din nou, iar traficul aerian a fost dat peste cap. Zborurile către Catania, suspendate

Activitatea vulcanică intensă de pe Muntele Etna provoacă din nou probleme pentru traficul aerian din Sicilia. Aeroportul din Catania, unul dintre cele mai importante puncte de acces în insulă, a suspendat luni aterizările, după ce un nor de cenușă vulcanică s-a răspândit în zona de deasupra aeroportului. Măsura a fost luată din motive de siguranță, în condițiile în care particulele provenite din erupție pot reprezenta un risc major pentru aeronave.

Potrivit operatorului aeroportuar SAC, restricțiile privind aterizările urmau să fie menținute până luni, la ora 15:00 GMT, respectiv 18:00, ora României. Evoluția situației depinde însă de activitatea vulcanului și de condițiile atmosferice din regiune. Pasagerii au fost sfătuiți să verifice în timp real informațiile furnizate de companiile aeriene înainte de a pleca spre aeroport.

Zborurile către Catania, suspendate

Problemele de la Catania apar în contextul unei noi faze eruptive a vulcanului Etna. Cel mai înalt vulcan activ din Europa continuă să elimine lavă și materiale vulcanice, iar cenușa rezultată a ajuns în spațiul aerian din apropierea aeroportului. În astfel de situații, autoritățile sunt nevoite să limiteze sau să oprească temporar operațiunile aeriene pentru a reduce riscurile.

Activitatea vulcanică este monitorizată permanent de Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia. Specialiștii au indicat că actuala fază eruptivă se desfășoară prin mai multe orificii situate la altitudini de aproximativ 2.750 și 2.360 de metri.

Prin aceste puncte continuă să fie alimentate mai multe fluxuri de lavă, iar în zona vulcanului s-au format câmpuri de lavă de dimensiuni considerabile. Erupția este însoțită și de degajări de cenușă, fenomen care a dus la apariția norului vulcanic deasupra zonei.

Pentru aviație, cenușa vulcanică reprezintă un pericol deosebit. Particulele fine pot pătrunde în motoarele aeronavelor și pot afecta funcționarea acestora, dar pot provoca și probleme la alte componente ale avionului. Din acest motiv, chiar și atunci când activitatea vulcanică nu afectează direct zonele locuite, traficul aerian poate fi restricționat.

În cazul aeroportului din Catania, situația este cu atât mai importantă cu cât acesta deservește un număr foarte mare de pasageri și reprezintă una dintre principalele porți de intrare în Sicilia. Orice suspendare a operațiunilor poate avea efecte asupra unui număr semnificativ de zboruri, inclusiv asupra curselor internaționale.

Traficul aerian, afectat din nou

Aeroportul din Catania este cunoscut pentru situațiile în care activitatea Etnei perturbă programul zborurilor. Vulcanul se află în apropierea orașului și are o activitate frecventă, ceea ce face ca autoritățile să fie nevoite, periodic, să introducă restricții în spațiul aerian.

De această dată, suspendarea aterizărilor a fost determinată de prezența cenușii vulcanice în zona aeroportului. În funcție de direcția vântului și de cantitatea de particule eliberate în atmosferă, norul de cenușă se poate deplasa rapid și poate afecta rutele aeronavelor.

Operatorul aeroportuar urmărește permanent evoluția condițiilor și poate modifica măsurile impuse în funcție de situație. Reluarea normală a operațiunilor depinde de reducerea riscului pentru aeronave și de îmbunătățirea condițiilor din spațiul aerian. Pentru turiștii aflați în Sicilia sau pentru cei care urmau să ajungă în insulă, situația poate însemna întârzieri, modificări ale rutelor sau chiar anularea unor curse. Pasagerii sunt îndemnați să consulte direct companiile aeriene și informațiile oficiale ale aeroportului pentru a afla dacă zborurile lor sunt afectate.

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