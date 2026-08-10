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Noi detalii la un an de la moartea Marthei Nolan! Ce au găsit paramedicii pe trupul creatoarei de modă

De: Anca Chihaie 10/08/2026 | 13:23
Noi detalii la un an de la moartea Marthei Nolan! Ce au găsit paramedicii pe trupul creatoarei de modă
Foto: social media
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Pentru familia creatoarei de modă Martha Nolan-O’Slatarra, misterul din jurul morții sale este departe de a fi fost elucidat. La aproape un an de la tragedia petrecută la bordul unui iaht ancorat în Hamptons, apar noi informații din documentele medicale și din dosarul anchetei, elemente care readuc cazul în centrul atenției publice și al autorităților americane.

Moartea tinerei antreprenoare irlandeze a stârnit numeroase întrebări încă din momentul în care aceasta a fost găsită fără viață pe ambarcațiune. Deși inițial au existat speculații privind o posibilă supradoză, investigațiile ulterioare și expertizele solicitate de familie au ridicat semne de întrebare cu privire la circumstanțele exacte în care și-a pierdut viața.

Ce au găsit paramedicii pe trupul creatoarei de modă

Potrivit documentelor medicale intrate recent în atenția presei, echipajul de intervenție care a ajuns primul la bord a constatat că Martha Nolan-O’Slatarra nu mai prezenta semne vitale, iar corpul acesteia era deja rece. În timpul examinării preliminare, paramedicii au observat urme de sânge uscat în mai multe zone ale corpului, inclusiv în jurul gurii, pe piept și în zona capului. De asemenea, au fost identificate pete de sânge pe podeaua încăperii în care a fost găsită.

Datele din raport indică faptul că salvatorii nu au reușit să identifice imediat o rană evidentă care să explice prezența sângelui. Acest aspect a devenit unul dintre punctele centrale ale investigației, deoarece ridică întrebări privind ceea ce s-a întâmplat înainte de apelul la serviciile de urgență.

În încăperea în care a fost descoperit trupul neînsuflețit al creatoarei de modă se afla și un bărbat care le-a spus autorităților că dormise în același pat cu aceasta și că a alertat serviciul de urgență după ce a observat că femeia nu răspunde și nu mai prezintă reacții.

Totodată, atenția anchetatorilor s-a îndreptat și asupra proprietarului iahtului, Christopher Durnan, care a fost văzut în momentele de după descoperirea tragediei încercând să găsească ajutor pe ponton. Deși acesta nu a fost inculpat în dosarul penal și nu există acuzații oficiale formulate împotriva sa în cadrul anchetei penale, numele său apare în centrul procesului civil deschis ulterior de familia victimei.

Între timp, rudele Marthei Nolan-O’Slatarra au comandat o analiză toxicologică independentă, dorind să verifice concluziile inițiale privind cauza morții. Rezultatele acestei expertize au arătat că în organismul femeii existau urme de cocaină, însă concentrația identificată a fost considerată foarte redusă și insuficientă pentru a provoca decesul.

Mama victimei, Elma Nolan, a deschis un proces civil în statul New York, solicitând despăgubiri în valoare de 50 de milioane de dolari. Acțiunea în instanță îl vizează pe proprietarul ambarcațiunii și invocă acuzații de neglijență gravă și moarte abuzivă. Procesul este separat de ancheta penală și urmărește stabilirea unor eventuale responsabilități civile pentru evenimentele care au precedat decesul.

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