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BACALAUREAT 2026, sesiunea de toamnă| Ce subiecte au picat la proba de Limba și literatura română

De: Alina Drăgan 10/08/2026 | 13:30
BACALAUREAT 2026, sesiunea de toamnă| Ce subiecte au picat la proba de Limba și literatura română
Ce subiecte au picat la proba de Limba și literatura română /Foto: Freepik
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Emoții mari pentru elevii care susțin examenul de Bacalaureat în sesiunea din luna august. Astăzi, 10 august, elevii susțin proba scrisă la Limba și literatura română. Examenul a început la ora 9:00 și durează trei ore. Ce subiecte au picat la proba de Limba și literatura română?

UPDATE ora 13:30: Au apărut subiectele pe care elevii le-au avut de rezolvat la proba scrisă de Limba și literatura română. La subiectul al III-lea, cei de la profilul real au trebuit să scrie despre particularitățile unui text literar din unul din scriitorii studiați, Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu. Iar cei de la profilul uman au avut de făcut caracterizarea unui personaj din textele literare scrise de Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu.

Subiectele care au picat la proba de Limba și literatura română /Foto: tribunainvatamantului.ro

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Peste 33.000 de absolvenți de liceu sunt înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026. Luni, 10 august, ei susțin prima probă scrisă – cea la Limba și literatura română.

La BAC, sesiunea august 2026, s-au înscris absolvenții de liceu care nu au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunile anterioare sau care nu s-au prezentat la una ori mai multe probe. Candidații susțin doar probele pe care nu le-au promovat sau de la care au lipsit, dacă celelalte au fost promovate în sesiunile anterioare.

Ce subiecte au picat la proba de Limba și literatura română

Emoții mari pentru cei care susțin astăzi proba scrisă la Limba și literatura română. Examenul a început la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor, timpul fiind calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

La fel ca în sesiunea de vară, subiectele la Română sunt structurate în trei părți:

  • Subiectul I – conține cerințe pe baza unui text la prima vedere și un text argumentativ;
  • Subiectul al II-lea – presupune redactarea unui text de aproximativ 50 de cuvinte, pornind de la un fragment literar;
  • Subiectul al III-lea – le cere elevilor să redacteze un eseu despre o operă sau un autor studiat în liceu, în funcție de profilul urmat.

Ministerul Educației va publica la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, subiectele și baremele de corectare pentru proba scrisă de Limba și literatura română. Poți vedea ce subiecte au picat AICI.

Calendar Bacalaureat – sesiunea august 2026

Calendarul pentru sesiunea din august este următorul:

  • 10 august (luni) – Limba și literatura română – proba E.a) (probă scrisă);
  • 11 august (marți) – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) (Matematică sau Istorie);
  • 12 august (miercuri) – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);
  • 13 august (joi) – Limba și literatura maternă – proba E.b), pentru candidații care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.
  • 18 august, până la ora 12:00 – afișarea rezultatelor la probele scrise;
  • 18 august, între orele 14:00 și 18:00 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;
  • 19-20 august – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;
  • 20-21 august – soluționarea contestațiilor;
  • 24 august – afișarea rezultatelor finale.

 

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