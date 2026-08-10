BACALAUREAT 2026, sesiunea de toamnă| Ce subiecte au picat la proba de Limba și literatura română

Emoții mari pentru elevii care susțin examenul de Bacalaureat în sesiunea din luna august. Astăzi, 10 august, elevii susțin proba scrisă la Limba și literatura română. Examenul a început la ora 9:00 și durează trei ore. Ce subiecte au picat la proba de Limba și literatura română?
UPDATE ora 13:30: Au apărut subiectele pe care elevii le-au avut de rezolvat la proba scrisă de Limba și literatura română. La subiectul al III-lea, cei de la profilul real au trebuit să scrie despre particularitățile unui text literar din unul din scriitorii studiați, Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu. Iar cei de la profilul uman au avut de făcut caracterizarea unui personaj din textele literare scrise de Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu.
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Peste 33.000 de absolvenți de liceu sunt înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026. Luni, 10 august, ei susțin prima probă scrisă – cea la Limba și literatura română.
La BAC, sesiunea august 2026, s-au înscris absolvenții de liceu care nu au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunile anterioare sau care nu s-au prezentat la una ori mai multe probe. Candidații susțin doar probele pe care nu le-au promovat sau de la care au lipsit, dacă celelalte au fost promovate în sesiunile anterioare.
Emoții mari pentru cei care susțin astăzi proba scrisă la Limba și literatura română. Examenul a început la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor, timpul fiind calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.
La fel ca în sesiunea de vară, subiectele la Română sunt structurate în trei părți:
Ministerul Educației va publica la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, subiectele și baremele de corectare pentru proba scrisă de Limba și literatura română. Poți vedea ce subiecte au picat AICI.
Calendarul pentru sesiunea din august este următorul:
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