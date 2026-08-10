Acasă » Știri » Alexandra Stan a născut! Cântăreața a devenit mămică pentru prima dată

Alexandra Stan a născut! Cântăreața a devenit mămică pentru prima dată

De: Alina Drăgan 10/08/2026 | 13:50
Alexandra Stan a născut! Cântăreața a devenit mămică pentru prima dată
Alexandra Stan a născut /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bucurie mare pentru Alexandra Stan! Astăzi, 10 august, cântăreața a adus pe lume primul său copil. În urmă cu doar câteva momente, artista a născut, iar întreaga familie este acum alături de ea. Micuța Eva a venit pe lume și a fost întâmpinată cu mult entuziasm. Alexandra Stan este în al nouălea cer.

Astăzi este o zi extrem de importantă pentru Alexandra Stan. Artista a născut o fetiță perfect sănătoasă, care a primit nota zece din partea medicilor. Emoțiile au fost mari, dar nașterea a decurs fără probleme. Artista abia a așteptat momentul în care își va strânge fiica în brațe, iar acesta a venit.

Atât Alexandra Stan, cât și fiica sa se simt foarte bine și urmează ca zilele viitoare să meargă acasă. Fetița cântăreței a primit numele Eva și a adus multă bucurie. Alături de Alexandra Stan în aceste momente importante a stat iubitul ei, care a fost copleșit de emoții atunci când și-a văzut fiica.

Alexandra Stan a născut printr-o operație de cezariană. În urmă cu ceva timp, artista mărturisea că se confruntă cu o afecțiune care îi limitează opțiunile în ceea ce privește nașterea.

„Eu am această afecțiune, de fapt, eu o numesc specificitate, această deosebire, unicitate, care se numește placenta praevia”, a explicat Alexandra Stan.

Ei bine, această afecțiune nu este una periculoasă, însă a limitat pentru Alexandra Stan opțiunile în ceea ce privește nașterea. Mai exact, potrivit medicului, placenta praevia face imposibilă nașterea naturală, iar singura opțiune care rămâne este o naștere prin cezariană.

Alexandra Stan, pregătiri intense pentru fiica sa

Înainte cu câteva zile să nască, Alexandra Stan se declara pregătită pentru venirea pe lume a fiicei sale, Eva, și spunea că are tot sprijinul partenerului ei, Ștefan. Artista a precizat că au pus la punct toate lucrurile necesare pentru bebeluș, de la mobilier și haine până la accesorii și electrocasnice.

„Deja am pus aproape tot la punct. Am dat comandă de pătuţ, căruţ, hăinuţe, accesorii şi electrocasnice pt bebe. Ne-am sfătuit la toate deciziile pe care le-am luat pentru Eva, dar eu am făcut mai multă documentare. Ca o mămică, evident! (…)

Ştefan a fost lângă mine şi este mereu lângă mine. Cel mai tare m-a impresionat faptul că, deşi el este mai mic decât mine, m-a echilibrat foarte mult. M-a făcut să fiu mai sigură pe mine. Chiar şi când credeam că lucrurile scapă de sub control, el era acolo şi mă ajuta să am încredere în tot procesul”, mărturisea Alexandra Stan.

 

CITEȘTE ȘI:

Alexandra Stan, dezvăluiri dureroase despre sarcină: „Am crezut că pierd copilul”

Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower. Mesajul emoționant publicat după petrecere

 

Foto: Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
Știri
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești instabilă”
Știri
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești instabilă”
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Mediafax
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
Gandul.ro
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Cel mai sănătos ceai. Are beneficii pentru creier și inimă, dar nu este recomandat tuturor
Adevarul
Cel mai sănătos ceai. Are beneficii pentru creier și inimă, dar nu este...
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica Moldova
Digi24
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din...
SCANDAL monstru înainte de un zbor Anglia-SUA. Scenele din avion au devenit virale
Mediafax
SCANDAL monstru înainte de un zbor Anglia-SUA. Scenele din avion au devenit virale
Parteneri
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Cum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea?
Click.ro
Cum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase...
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce reacție au avut polițiștii
Digi24
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat...
Un producător din CHINA urcă rapid în clasamentul auto din România. Despre cine este vorba?
Promotor.ro
Un producător din CHINA urcă rapid în clasamentul auto din România. Despre cine este vorba?
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Oferta LIDL pentru scule din gama Parkside: fierăstrău pendular la sub 130 de lei
go4it.ro
Oferta LIDL pentru scule din gama Parkside: fierăstrău pendular la sub 130 de lei
Cercetătorii au creat câini la care oamenii să nu fie alergici
Descopera.ro
Cercetătorii au creat câini la care oamenii să nu fie alergici
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
Gandul.ro
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
Tags:
ULTIMA ORĂ
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
S-au căsătorit în secret! Jucătoarea de tenis din România și antrenorul ei au spus „da” sâmbătă
S-au căsătorit în secret! Jucătoarea de tenis din România și antrenorul ei au spus „da” sâmbătă
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești ...
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești instabilă”
Ce job are George Restivan în America de-și permite să facă „naveta” în România: „Mă înțeleg”
Ce job are George Restivan în America de-și permite să facă „naveta” în România: „Mă înțeleg”
Sânziana Negru susține că toate hotelurile trebuie să aibă prosoape negre. Care este motivul
Sânziana Negru susține că toate hotelurile trebuie să aibă prosoape negre. Care este motivul
Salarii și de 7.000 de euro pentru electricieni și zidar. Țara care caută muncitori calificați
Salarii și de 7.000 de euro pentru electricieni și zidar. Țara care caută muncitori calificați
Vezi toate știrile