Alexandra Stan a născut! Cântăreața a devenit mămică pentru prima dată

Bucurie mare pentru Alexandra Stan! Astăzi, 10 august, cântăreața a adus pe lume primul său copil. În urmă cu doar câteva momente, artista a născut, iar întreaga familie este acum alături de ea. Micuța Eva a venit pe lume și a fost întâmpinată cu mult entuziasm. Alexandra Stan este în al nouălea cer.

Astăzi este o zi extrem de importantă pentru Alexandra Stan. Artista a născut o fetiță perfect sănătoasă, care a primit nota zece din partea medicilor. Emoțiile au fost mari, dar nașterea a decurs fără probleme. Artista abia a așteptat momentul în care își va strânge fiica în brațe, iar acesta a venit.

Atât Alexandra Stan, cât și fiica sa se simt foarte bine și urmează ca zilele viitoare să meargă acasă. Fetița cântăreței a primit numele Eva și a adus multă bucurie. Alături de Alexandra Stan în aceste momente importante a stat iubitul ei, care a fost copleșit de emoții atunci când și-a văzut fiica.

Alexandra Stan a născut printr-o operație de cezariană. În urmă cu ceva timp, artista mărturisea că se confruntă cu o afecțiune care îi limitează opțiunile în ceea ce privește nașterea.

„Eu am această afecțiune, de fapt, eu o numesc specificitate, această deosebire, unicitate, care se numește placenta praevia”, a explicat Alexandra Stan.

Ei bine, această afecțiune nu este una periculoasă, însă a limitat pentru Alexandra Stan opțiunile în ceea ce privește nașterea. Mai exact, potrivit medicului, placenta praevia face imposibilă nașterea naturală, iar singura opțiune care rămâne este o naștere prin cezariană.

Alexandra Stan, pregătiri intense pentru fiica sa

Înainte cu câteva zile să nască, Alexandra Stan se declara pregătită pentru venirea pe lume a fiicei sale, Eva, și spunea că are tot sprijinul partenerului ei, Ștefan. Artista a precizat că au pus la punct toate lucrurile necesare pentru bebeluș, de la mobilier și haine până la accesorii și electrocasnice.

„Deja am pus aproape tot la punct. Am dat comandă de pătuţ, căruţ, hăinuţe, accesorii şi electrocasnice pt bebe. Ne-am sfătuit la toate deciziile pe care le-am luat pentru Eva, dar eu am făcut mai multă documentare. Ca o mămică, evident! (…) Ştefan a fost lângă mine şi este mereu lângă mine. Cel mai tare m-a impresionat faptul că, deşi el este mai mic decât mine, m-a echilibrat foarte mult. M-a făcut să fiu mai sigură pe mine. Chiar şi când credeam că lucrurile scapă de sub control, el era acolo şi mă ajuta să am încredere în tot procesul”, mărturisea Alexandra Stan.

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