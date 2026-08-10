Minelli a dat lovitura carierei! Cum l-a cucerit artista din România pe celebrul Busta Rhymes: „Am avut o chimie extraordinară”

Minelli este artista care a bifat featuringul la care alți artiști visează doar! Cântăreața a lansat o piesă alături de Busta Rhymes, raperul american fiind cunoscut în toată lumea pentru melodiile sale lansate în colaborare cu artiști celebri precum Mariah Carey, Janet Jackson, Crist Brown, Lil Wayne și multe alte nume grele din industrie. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, artista ne spune cine l-a convins, de fapt, pe starul de peste Ocean să scoată un featuring cu ea, dar și ce impresie i-a lăsat rapperul. Printre altele, vedeta spune și cum își împarte timpul între viața personală și cea profesională.

Minelli trăiește una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Piesa sa „Azucar” se aude în difuzoarele radiourilor din mai multe țări și a stârns milioane de vizualizări pe Youtube. Artista a dat lovitura vieții ei, iar mare parte din succesul ei se datorează soțului său, producătorul muzical Lucian Luca. Puțini sunt cei care știu că artista a mai atins o dată succesul în urmă cu 20 de ani, atunci când făcea parte din trupa Wasabi, trupă în care și Lora s-a lansat.

Minelli, despre colaborarea momentului cu Busta Rhymes: „Am avut o chimie extraordinară”

CANCAN.RO: Mă bucur tare mult că te întâlnesc, pentru că piesa ta, „Azucar”, pur și simplu a explodat. O auzim peste tot.

Minelli: Da, e o piesă foarte dragă mie și mă bucur că a ajuns și la sufletele oamenilor.

CANCAN.RO: Cum a venit colaborarea cu Busta Rhymes și cu băieții de la Șatra BENZ?

Minelli: Am terminat eu piesa și am simțit că pe strofa a doua era nevoie de un input. Atunci echipa mea a luat legătura cu echipa lui Busta și, din fericire, i-a plăcut piesa și a fost deschis să facem colaborarea asta de care sunt foarte mândră. Ne-am gândit că pentru fiecare teritoriu unde vrem să funcționeze piesa să avem o colaborare cu artiști locali. În România i-am ales pe Șaatra, o altă colaborare de care mă bucur enorm. La fel avem colaborări și în Franța, Polonia, Turcia și Germania, deci am lucrat piesa asta pe mai multe teritorii.

CANCAN.RO: Felicitări! Cum este rapperul american Busta Rhymes ca om?

Minelli: Să știi că am avut o chimie extraordinară. Totul a mers foarte natural, am râs foarte mult și a fost o distracție la filmări. Mie mi-a plăcut foarte mult și s-a văzut că și el se simțea foarte bine.

CANCAN.RO: Ați apucat să cântați împreună la vreun concert?

Minelli: E mai complicat să concertăm împreună, dar poate o să se întâmple când o să vină aici. O să vedem.

CANCAN.RO: Ne pregătești surprize. Spune-mi cum împarți viața personală de cea profesională. Ai avut o perioadă în trupa Wasabi. Cum erai atunci și cum ești acum ca artist?

Minelli: A trecut mult timp de atunci, dar clar sunt mai hotărâtă și știu ce vreau. Cred că e normal, cu timpul capeți experiență. Am lucrat foarte mult în studio și la mine ca artist, să știu ce-mi place, ce vreau să fac și cum văd proiectul. Cred că este o diferență între Lisa de atunci și Minelli de acum.

Artista recunoaște că succesul se datorează și soțului ei: „El a făcut legăturile”

CANCAN.RO: Se vede că ești o persoană ambițioasă și că pui suflet în ceea ce faci. Este ceva ce îți reproșezi?

Minelli: Foarte rar sunt mulțumită de mine, dar învăț să lucrez cu treaba asta, pentru că uneori îți faci rău singur dacă exagerezi cu critica de sine. Mă bucur de orice moment și cred că asta este cel mai important. Încerc să învăț din ce în ce mai mult să mă bucur de prezent.

CANCAN.RO: Mai ții legătura cu vreuna dintre fostele colege?

Minelli: Cu Vero mai vorbesc pe Instagram cu Mona n-am mai vorbit, iar cu Lora m-am mai întâlnit la câteva evenimente, deci pot să spun că mai ținem legătura.

CANCAN.RO: Ești și mămică, și soție, și artist. Cum le împarți pe toate?

Minelli: Sper eu cu brio. Când am timp liber sunt cu familia sută la sută și încerc să-mi las telefonul deoparte ca să nu mai fiu deranjată. Când am treabă, îmi fac treaba. Încerc să le combin, dar să mă concentrez pe ceea ce am de făcut în momentul respectiv.

CANCAN.RO: Cine este confidentul tău?

Minelli: În primul rând soțul meu, el este alături de mine și în proiect și ne sfătuim în absolut orice. Apoi fratele meu, Sara, fetița mea, mama, sora. Am mulți confidenți.

CANCAN.RO: Cum este să împarți viața profesională și cea personală cu soțul?

Minelli: Sunt momente când mai luăm pauze și fiecare își face treaba lui, dar nu pot să spun că am avut tensiuni. Cred că știm fiecare exact ce avem de făcut și gestionăm foarte bine lucrurile.

CANCAN.RO: Și acasă la fel?

Minelli: Și acasă la fel.

CANCAN.RO: Nu există bad cop și good cop?

Minelli: Eu sunt bad cop, el este the good cop, dar trebuie să existe întotdeauna un echilibru într-o familie.

CANCAN.RO: Ce urmează pentru tine?

Minelli: Multă muzică. Abia am lansat piesa „Full Option”, care are un clip foarte nebun. Dacă nu ați văzut-o și nu ați ascultat-o, vă rog să o faceți. Mi se pare că este altceva și mă bucur în continuare foarte mult de compus. Urmează concerte în vara aceasta și momentan pe asta ne axăm. Sunt multe planuri pentru toamnă, dar nu vreau să le dezvălui până nu se întâmplă.

CANCAN.RO: Și să-l aducem pe Busta Rhymes în România. Soțul a apucat să-l cunoască ?

Minelli: El a făcut legăturile, cum altfel.

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