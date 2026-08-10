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Aza Gabriela, apariție incendiară în bustieră și pantalonași supermulați. Horațiu, după imaginile astea sigur ceri transferul înapoi la București!

De: Adrian Vâlceanu 10/08/2026 | 07:50
Aza Gabriela, apariție incendiară în bustieră și pantalonași supermulați. Horațiu, după imaginile astea sigur ceri transferul înapoi la București!
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O fi ea naturală, dar frumusețea trebuie și ajutată! Aza Gabriela a fost surprinsă de CANCAN.RO în timp ce demonstra această observație, la ieșirea dintr-un salon de beauty din nordul Capitalei. Vremea e atât de toridă, că Aza Gabriela a simțit nevoia să renunțe la aproape toate hainele și a păstrat doar câteva, mai esențiale. Avem imagini cu superba logodnică a lui Horațiu Moldovan!

Aza Gabriela, numele de scenă al Gabrielei Amzaru, cântăreață în vârstă de 27 de ani, urmărită de 180k de de followeri pe Instagram, este logodnica fotbalistului român Horațiu Moldovan, portarul celor de la Atletico Madrid, împrumutat la Real Oviedo. În timp ce Horațiu își vede de meciuri, sau mai degrabă de banca de rezerve în Spania, Aza Gabriela își duce liniștită viața în București, așteptând culminarea poveștii ei de dragoste cu Horațiu: căsătoria. Care se pare că va mai întârzia, deși părea bătută în cuie anul trecut, când cei doi iubiței anunțau lucruri mărețe în mod public.

Aza Gabriela se pregătește intens pentru nunta cu Horațiu Moldovan

Iat-o deci pe Aza Gabriela, cu același BMW-uț nervos, un 220d de 190 CP, făcându-și manopera absolut necesară la salon. E mulată de zici că vine de la sală! Poartă doar niște pantalonași colanți, de zici că sunt costum de presiune pentru alergare montană. Sus vedem doar o bustieră care parcă zbiară „Ajutor! Mă fac bucăți, salvați-mă!”, atât de plină este. Ca accesorii, o singură gentuță dintr-un material pufos, pe care Aza Gabriela o aruncă rapid în mașină. Probabil vrea să se bucure cât mai rapid de răcoarea aerului condiționat, dar atenție la pulpe, mașina a stat în soare și e pericol de arsură!

Frumoasa cântăreață are acum niște bucle șuvițate cât se poate de pline, grele și sănătoase. La o simplă privire îți vine să o pieptăni ca-n baladele populare, pentru că părul ei seamănă cu un spic de grâu încărcat.

Analizând postările de Intagram, deducem că Aza Gabriela și Horațiu Moldovan au bifat deja o vacanță scurtă pe Coasta Amalfitană, de unde Gabriela a venit bronzată. Bronzul i-a rămas în aceste imagini.

Aza Gabriela poartă un costum 100% mulat

Ce lipsește din imagini? Păi Horațiu Moldovan, care probabil că n-a primit încă permisie și o va vizita cu altă ocazie pe frumoasa lui iubită. Verigheta de logodnă e în continuare pe degetul Gabrielei, dar cea de cununie mai așteaptă. Asta deși în primăvară Gabriela avea planuri mari, se întâlnise cu brigada de domnișoare de onoare să împartă rolurile la ceremonie. Numai că de câteva luni s-a cam înghețat planul.

Altfel, pentru Aza Gabriela totul merge strună, evenimentele vin cu duiumul, aparițiile în media sunt numeroase și piesele se lansează una după alta. Fericire, tinerețe, muzică și plete crețe.

 

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