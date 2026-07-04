Aza Gabriela a întors toate privirile la benzinărie. Logodnica lui Horațiu Moldovan a lăsat cardul acasă

Aza Gabriela, pe numele său real Gabriela Amzaru, are 27 de ani și 179k de followeri pe Instagram. Și-a bifat deja bronzul pe vara asta, undeva pe Coasta Amalfitană, cu logodnicul ei, portarul de la Atletico Madrid, dar împrumutat la echipa spaniolă Real Oviedo. CANCAN.RO a surprins-o prin oraș, la o benzinărie. Logodnica lui Horațiu Moldovan conduce un BMW 220d de 190 CP, o mașină destul de nervoasă pentru o tânără atât de gingașă. Dar ce ziceți de ținută?

Aza Gabriela e toată numai buline. Pantalonașii pe care îi poartă amintesc de un pahar cu bubble tea de vanilie, cu galben și buline negre. Cântăreața nu mai are buclele cu care se mândrea acum o săptămână pe malul Mediteranei, în Capri și Positano. Are din nou părul drept, dar îi stă la fel de bine și o face fotogenică.

Aza Gabriela a întors toate privirile la benzinărie

Pe braț Aza Gabriela poartă o geantă Louis Vuitton neagră, asortată cu topul simplu, dar foarte bine ales. La vârsta ei nici nu are nevoie de mare lucru pentru a fura ochii trecătorilor. Doar să nu dea peste privirea ei, atât de pătrunzătoare de zici că dacă s-ar uita puțin mai intens la angajații benzinăriei ar mai scădea băieții prețurile un pic. Din benzinărie Aza Gabriela și-a cumpărat și o doză de apă minerală fructată, perfectă pentru caniculă. La vârsta ei nu are nevoie de energizante, ba din contră, este ea însăși un energizant pentru mulți iubitori de muzică.

Cu siguranță Aza Gabriela i-a trimis lui Horațiu Moldovan un selfie cu pantalonașii bufanți cu buline. E dificil să ai o relație la distanță, deși amândoi au posibilități financiare ca să se vadă destul de des. De altfel, ei au fost surprinși de CANCAN.RO tot în România, unde Horațiua a venit să savureze o înghețată alături de logodnica lui.

Deși se anunțase din iarnă, logodna lor pare să fie una ceva mai lungă. Nu există informații despre nuntă, rămâne doar cererea în căsătorie și iubirea dintre ei doi, ceea ce mai mult ca sigur este suficient.

Aza Gabriela este în vogă, tocmai și-a lansat un nou videoclip în care poartă ținute retro, de inspirație americană. Ce-i drept, sunt la modă serialele cu adevărații cowboy și cu cei care au colonizat America în secolul 19. Recent, Aza Gabriela a devenit fană a echipei Partizan Belgrad, după ce cântecul ei care conține versurile „Zek, zek” l-a convins pe un jucător numit Zach că i-a purtat noroc și a adus victoria echipei sârbe. Uite așa devii vedetă internațională, coincidență cu coincidență!

CITEȘTE ȘI:

AZA GABRIELA A PUS ȚARA LA CALE CU “LOTUL” DE DOMNIȘOARE DE ONOARE. LOGODNICA LUI HORAȚIU MOLDOVAN ÎȘI FACE ECHIPĂ PENTRU NUNTĂ

NU RATA!

HORAȚIU MOLDOVAN A VENIT ÎN “PERMISIE” CA SĂ ÎȘI RĂSFEȚE LOGODNICA. ÎN LOC DE DISCUȚII DESPRE NUNTĂ, AU ALES CEVA MAI “SAVUROS”