De ce îți vin cele mai bune idei sub duș. Explicația surprinzătoare a unui specialist

Dacă ai avut vreodată impresia că cele mai bune idei îți vin în timp ce faci duș, nu este doar o coincidență. Potrivit unui neuropsiholog, există o explicație științifică pentru aceste momente de inspirație, iar ele au legătură cu modul în care funcționează creierul atunci când nu este concentrat intens asupra unei probleme.

Specialista în neuropsihologie Sanam Hafeez explică faptul că activitățile repetitive, precum dușul, plimbările sau uscarea părului, necesită foarte puțin efort mental, scrie Real Simple. În aceste momente, creierul intră într-o stare mai relaxată și creativă, continuând să proceseze informațiile în fundal, chiar dacă nu ne gândim în mod conștient la problema pe care încercăm să o rezolvăm.

„Atunci când ești concentrat intens asupra unei probleme, poți ajunge să te blochezi din punct de vedere mental. Activitățile de rutină, precum dușul, plimbările sau uscarea părului, oferă creierului ocazia să se relaxeze și să rătăcească. În această perioadă de repaus, creierul continuă să lucreze în fundal, făcând noi conexiuni și ducând adesea la apariția unor idei neașteptate sau a unor momente de inspirație”, explică Sanam Hafeez.

Ce se întâmplă în creier

Specialiștii numesc acest proces „perioada de incubare”. Practic, atunci când iei o pauză de la o sarcină dificilă, creierul continuă să lucreze în mod inconștient și începe să facă legături noi între idei, amintiri și experiențe. Acesta este motivul pentru care soluția apare adesea atunci când te aștepți mai puțin.

Un rol important îl are și așa-numita rețea implicită a creierului, care devine mai activă în timpul activităților relaxante și repetitive. Această rețea este asociată cu creativitatea, reflecția și apariția momentelor de tip „Aha!”.

Cum poți avea mai des astfel de momente

Potrivit experților, nu poți forța apariția unei idei geniale, însă poți crea condițiile favorabile. Dacă te-ai blocat în rezolvarea unei probleme, este mai eficient să faci o pauză decât să continui să te forțezi.

O plimbare, un duș, spălatul vaselor sau alte activități simple și repetitive pot oferi creierului timpul necesar pentru a găsi soluții. Specialiștii recomandă ca aceste momente să fie petrecute fără telefon, muzică sau podcasturi, pentru a permite minții să rătăcească liber.

Concluzia cercetătorilor este că inspirația nu apare neapărat atunci când depui cel mai mare efort, ci adesea după ce îi oferi creierului ocazia să se relaxeze și să lucreze „din culise”. Tocmai de aceea, următoarea idee excelentă ar putea apărea în timp ce faci duș sau în timpul unei simple plimbări.

CITEȘTE ȘI:

De ce îți amintești discuții vechi la 2 noaptea. Explicația surprinzătoare oferită de specialiști

Psihologii explică de ce unele persoane par foarte puternice emoțional. Ce se poate ascunde în spatele acestor comportamente