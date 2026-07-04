„Ce ai de gând să faci după Bacalaureat?” Răspunsul ireal oferit de acest elev din Vaslui

În fiecare an, examenul de Bacalaureat reprezintă unul dintre cele mai importante momente din viața absolvenților de liceu. Pentru mii de tineri din întreaga țară, încheierea acestui examen înseamnă începutul unei noi etape, fie că este vorba despre admiterea la facultate, găsirea unui loc de muncă, un an de pauză sau alte planuri de viitor. Cu toate acestea, nu toți absolvenții privesc perioada de după Bacalaureat în același mod.

La ieșirea din sălile de examen, mulți elevi sunt întrebați despre impresiile legate de subiecte, despre dificultatea probelor și, inevitabil, despre ceea ce urmează după finalizarea liceului. În timp ce unii au răspuns că își doresc să continue studiile universitare, alții au explicat că intenționează să intre cât mai repede pe piața muncii pentru a deveni independenți din punct de vedere financiar.

Răspunsul ireal oferit de acest elev din Vaslui

Există și absolvenți care încă nu au luat o decizie clară. Pentru aceștia, perioada de după Bacalaureat este una dedicată analizării opțiunilor și descoperirii drumului pe care vor să îl urmeze. Alegerea unei facultăți, mutarea într-un alt oraș sau găsirea unui loc de muncă sunt decizii importante care necesită timp și reflecție.

Printre răspunsurile oferite anul acesta s-a remarcat și cel al unui elev din județul Vaslui. Întrebat ce intenționează să facă după încheierea examenului de Bacalaureat, tânărul a oferit un răspuns extrem de scurt și surprinzător, afirmând că nu are niciun plan pentru perioada următoare. Replica sa, urmată de un moment amuzant petrecut în timpul discuției, a atras atenția celor care au urmărit imaginile distribuite în mediul online.

Reporter: – Ce ai de gând să faci după asta?

Elev: – Nimica!

Reporter: – Da? Bun!

Pentru mulți tineri, presiunea examenului de Bacalaureat este atât de mare încât deciziile privind viitorul sunt amânate până după afișarea rezultatelor. În plus, există elevi care aleg să își acorde o perioadă de timp înainte de a decide dacă vor urma o facultate, vor începe să lucreze sau vor încerca alte experiențe.

În același timp, numeroși absolvenți și-au exprimat deja intenția de a participa la admiterea la universități din marile centre universitare ale țării. Domenii precum medicina, dreptul, informatica, economia sau ingineria continuă să se numere printre cele mai căutate de candidați. Alți tineri spun că preferă să acumuleze experiență profesională imediat după liceu, considerând că independența financiară este prioritară.

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