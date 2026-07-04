Acasă » Știri » „Ce ai de gând să faci după Bacalaureat?” Răspunsul ireal oferit de acest elev din Vaslui

„Ce ai de gând să faci după Bacalaureat?” Răspunsul ireal oferit de acest elev din Vaslui

De: Anca Chihaie 04/07/2026 | 09:14
Foto: YouTube
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În fiecare an, examenul de Bacalaureat reprezintă unul dintre cele mai importante momente din viața absolvenților de liceu. Pentru mii de tineri din întreaga țară, încheierea acestui examen înseamnă începutul unei noi etape, fie că este vorba despre admiterea la facultate, găsirea unui loc de muncă, un an de pauză sau alte planuri de viitor. Cu toate acestea, nu toți absolvenții privesc perioada de după Bacalaureat în același mod.

La ieșirea din sălile de examen, mulți elevi sunt întrebați despre impresiile legate de subiecte, despre dificultatea probelor și, inevitabil, despre ceea ce urmează după finalizarea liceului. În timp ce unii au răspuns că își doresc să continue studiile universitare, alții au explicat că intenționează să intre cât mai repede pe piața muncii pentru a deveni independenți din punct de vedere financiar.

Răspunsul ireal oferit de acest elev din Vaslui

Există și absolvenți care încă nu au luat o decizie clară. Pentru aceștia, perioada de după Bacalaureat este una dedicată analizării opțiunilor și descoperirii drumului pe care vor să îl urmeze. Alegerea unei facultăți, mutarea într-un alt oraș sau găsirea unui loc de muncă sunt decizii importante care necesită timp și reflecție.

Printre răspunsurile oferite anul acesta s-a remarcat și cel al unui elev din județul Vaslui. Întrebat ce intenționează să facă după încheierea examenului de Bacalaureat, tânărul a oferit un răspuns extrem de scurt și surprinzător, afirmând că nu are niciun plan pentru perioada următoare. Replica sa, urmată de un moment amuzant petrecut în timpul discuției, a atras atenția celor care au urmărit imaginile distribuite în mediul online.

Reporter: – Ce ai de gând să faci după asta?
Elev: – Nimica!
Reporter: – Da? Bun!

Foto: YouTube

Pentru mulți tineri, presiunea examenului de Bacalaureat este atât de mare încât deciziile privind viitorul sunt amânate până după afișarea rezultatelor. În plus, există elevi care aleg să își acorde o perioadă de timp înainte de a decide dacă vor urma o facultate, vor începe să lucreze sau vor încerca alte experiențe.

În același timp, numeroși absolvenți și-au exprimat deja intenția de a participa la admiterea la universități din marile centre universitare ale țării. Domenii precum medicina, dreptul, informatica, economia sau ingineria continuă să se numere printre cele mai căutate de candidați. Alți tineri spun că preferă să acumuleze experiență profesională imediat după liceu, considerând că independența financiară este prioritară.

VEZI ȘI: Ce au ales absolvenții la ultima probă de Bacalaureat. Care sunt materiile preferate de elevi

Cele 3 vedete din România care s-au făcut de râs la Bacalaureat. Cu ce note au picat BAC-ul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Știri
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Când trebuie trecut copilul nou-născut la întreținere. Detaliul important pentru părinții care stau la bloc
Știri
Când trebuie trecut copilul nou-născut la întreținere. Detaliul important pentru părinții care stau la bloc
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Prescriere istorică în dosarul privatizărilor strategice în care doi miniștri au făcut închisoare. Spionul bulgar Stamen Stanchev a scăpat de pedeapsă și se poate întoarce oricând în România
Gandul.ro
Prescriere istorică în dosarul privatizărilor strategice în care doi miniștri au făcut închisoare....
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau...
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
Digi24
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona...
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii în 12 ani de studiu
Mediafax
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii...
Parteneri
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața a trecut printr-o transformare uluitoare din cauza operațiilor estetice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața...
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport.ro
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
Click.ro
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe...
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR”
Digi 24
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind...
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor.ro
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Descopera.ro
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Prescriere istorică în dosarul privatizărilor strategice în care doi miniștri au făcut închisoare. Spionul bulgar Stamen Stanchev a scăpat de pedeapsă și se poate întoarce oricând în România
Gandul.ro
Prescriere istorică în dosarul privatizărilor strategice în care doi miniștri au făcut închisoare. Spionul bulgar...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit! Nunta de 20 milioane dolari a transformat Madison Square ...
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit! Nunta de 20 milioane dolari a transformat Madison Square Garden într-un palat
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Când trebuie trecut copilul nou-născut la întreținere. Detaliul important pentru părinții care ...
Când trebuie trecut copilul nou-născut la întreținere. Detaliul important pentru părinții care stau la bloc
Adelina Pestrițu s-a mutat în Turcia! Cum arată apartamentul de lux în care va locui pe durata filmărilor
Adelina Pestrițu s-a mutat în Turcia! Cum arată apartamentul de lux în care va locui pe durata filmărilor
Fiica Andreei Esca, lecție de suflet după o vizită la bunici. Mesajul care i-a emoționat pe fani
Fiica Andreei Esca, lecție de suflet după o vizită la bunici. Mesajul care i-a emoționat pe fani
Localitatea din România unde nu s-a născut niciun copil în 2026. Primarul spune că populația scade ...
Localitatea din România unde nu s-a născut niciun copil în 2026. Primarul spune că populația scade dramatic
Vezi toate știrile