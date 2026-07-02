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Ce au ales absolvenții la ultima probă de Bacalaureat. Care sunt materiile preferate de elevi

De: Anca Chihaie 02/07/2026 | 10:41
Bacalaureat 2026. Sursa foto: Arhivă Cancan
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Examenul național de Bacalaureat a continuat astăzi cu proba scrisă la alegerea profilului și specializării, una dintre cele mai importante etape pentru absolvenții de liceu. Mii de candidați din întreaga țară au intrat în sălile de examen încă de la primele ore ale dimineții, respectând regulile impuse de Ministerul Educației pentru desfășurarea în condiții de siguranță și corectitudine a examenului.

Accesul în centrele de examen s-a realizat până la ora 8:30, iar probele au început la ora 9:00, moment în care subiectele au fost distribuite simultan tuturor candidaților. Din acel moment a început și cronometrul oficial al examenului, fiecare absolvent având la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor. Timpul de lucru este stabilit prin regulament și se calculează exclusiv din momentul în care distribuirea subiectelor este finalizată în întreaga sală.

Care sunt materiile preferate de elevi

Candidații au avut posibilitatea de a susține examenul la disciplina corespunzătoare profilului urmat în timpul liceului. Absolvenții de la profilul real au ales între biologie, fizică, chimie și informatică, în timp ce elevii de la profilul uman și vocațional au susținut examenul la una dintre disciplinele geografie, logică și argumentare, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Organizarea probei s-a desfășurat potrivit regulamentului stabilit de Ministerul Educației, care prevede măsuri stricte privind accesul în sălile de examen și modul de desfășurare a testării. Candidații au fost identificați pe baza actului de identitate și repartizați în sălile desemnate înainte de începerea examenului. După primirea subiectelor, elevii au verificat integritatea acestora, iar ulterior au început redactarea răspunsurilor pe foile tipizate distribuite de comisiile de examen.

Cei mai mulți elevi de profil real au ales să dea astăzi examenul maturității la biologie. Majoritatea au ales biologia concluzionând că este mult mai ușoară față de restul materiilor.

Reporter: La ce o să dai astăzi?

Elev: La biologie, vegetală și animală.

Reporter: Cum de-aia ai ales?

Elev: Păi, cred că toată clasa noastră a ales biologie și e cea mai ușoară dintre variante.

Un alt elev a decis că pentru el cea mai ușoară materie la alegere este fizica, materie pe care am comparat-o chiar cu matematica de clasa a 8-a. „La fizică. De obicei mă descurc mai bine la matematică… este doar matematică de clasa a 8-a, plus niște formule. Și dacă știu și formulele, primesc foarte ușor punctaj.”

Primele rezultate vor fi afișate în data de 7 iulie, iar candidații care consideră că notele obținute nu reflectă nivelul real al lucrărilor vor putea depune contestații în intervalul stabilit prin calendarul oficial. Lucrările contestate vor fi reevaluate de alți profesori evaluatori, iar notele obținute după această etapă vor deveni definitive.

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