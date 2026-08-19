Gabriela Cristea, mesaj emoționant pentru soțul ei: „Cu tine merg până la capătul lumii”

Gabriela Cristea și-a surprins din nou urmăritorii prin cuvintele pline de afecțiune adresate partenerului său de viață. Fosta prezentatoare a vorbit deschis despre povestea lor de iubire, despre momentele pe care l-au împărtășit de-a lungul anilor și despre dorința de a trăi în continuare cât mai multe experiențe împreună. Vedeta își imaginează viitorul alături de soțul ei, cu noi călătorii și momente de neuitat.

Fosta prezentatoare TV și Tavi Clonda trăiesc o poveste de iubire care durează de peste zece ani. Împreună, cei doi au pus bazele unei familii unite și au devenit părinții a două fetițe. De-a lungul relației, vedeta și soțul ei au vorbit despre legătura strânsă dintre ei.

Mesajul publicat de Gabriela Cristea pe rețelele de socializare

Gabriela Cristea și-a surprins recent soțul cu un mesaj plin de romantism, pe care l-a făcut public în mediul online. Vedeta a însoțit declarația de dragoste de mai multe fotografii realizate în cadrul unei escapade în doi. Ea a ales să ofere urmăritorilor o imagine asupra momentelor speciale petrecute împreună.

După mai bine de un deceniu de relație, Gabriela Cristea mărturisește că încă se bucură de fiecare ocazie în care poate explora locuri noi alături de Tavi Clonda. Pentru fosta prezentatoare, farmecul acestor călătorii nu stă doar în destinațiile bifate. Pentru vedetă, compania persoanei alături de care își trăiește toate aceste experiențe este mult mai importantă.

„Cu tine merg până la capătul lumii. Dar nu pentru că drumul ar fi mereu ușor și nici pentru că toate zilele noastre arată ca apusul ăsta. Ci pentru că, după atâția ani, încă îmi place să descopăr lumea lângă tine. Să ne bucurăm, să ne enervăm, să ne contrazicem, să râdem până ne doare burta și, uneori, să nu avem nevoie să spunem nimic. Am văzut multe locuri frumoase împreună, dar am înțeles ceva: nu locurile fac povestea, omul de lângă tine o face. Așa că da… cu tine merg până la capătul lumii. Și dacă se poate, aleg drumul cel mai lung.”, a fost mesajul transmis de Gabriela Cristea.

Mesajul transmis de îndrăgita vedetă demonstrează cât de profundă este legătura pe care o are cu Tavi Clonda. După peste un deceniu petrecut împreună și după ce au devenit părinții a două fetițe, cei doi continuă să își exprime în mod deschis dragostea, respectul și recunoștința pe care și le poartă.

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