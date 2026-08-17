Gabriela Cristea și Tavi Clonda, probleme în Italia! Cei doi au încasat o amendă usturătoare: „Stau la pândă”

De câteva zile, Gabriela Cristea și Tavi Clonda se bucură de o vacanță în Italia alături de fetițele lor. Însă, aceștia nu au fost feriți nici de probleme. Se pare că ghinionul i-a urmărit și au încasat o amendă usturătoare încă din prima zi în care au ajuns. Tavi Clonda a vorbit despre cele întâmplate și i-a sfătuit pe cei care vin în Italia să fie atenți să nu pățească același lucru.

Tavi Clonda a povestit în mediul online că a fost amendat după ce și-a lăsat mașina într-o parcare. Amenda a venit în toiul nopții, iar soțul Gabrielei Cristea i-a văzut de la balcon pe oamenii legii în timp ce împărțeau amenzi. Se pare că aceștia urmăresc atent fiecare parcare, iar amenzile curg pe bandă rulantă.

Tavi Clonda a mai precizat că în Italia este o problemă serioasă în ceea ce privește locurile de parcare, iar găsirea unuia este o adevărată provocare. De asemenea, polițiștii monitorizează atent situația și îi pândesc pe cei care greșesc, spune soțul Gabrielei Cristea.

„Cel mai enervant lucru aici: cu poliția. Nu sunt locuri de parcare și dau amenzi. Ne-am luat și noi deja una. Sper să fie doar una la parcări. Am vorbit cu ei și le-am zis că o las aici un minut și că o mut, dar nu am unde, că e plin. Nu ai unde să parchezi în Italia. Sunt foarte puține locuri de parcare. Și la noi e aceeași problemă, dar aici parcă stau la pândă. Vin din 15 în 15 minute. Și e foarte dubios (…) Dau amenzi încontinuu și pândesc aici. Asta e problema și dacă se eliberează un loc, în cinci secunde e ocupat. Și nu e așa trafic, dar nu sunt locuri de parcare”, a spus Tavi Clonda, în mediul online.

Au încasat o amendă usturătoare

Ei bine, pentru că nu a parcat regulamentar, Tavi Clonda a încasat o amendă de 46 de euro. De asemenea, acesta le-a mai explicat fanilor din mediul online că în Italia locurile de parcare albe sunt fără plată, iar cele albastre cu plată.

„Parcați regulamentar și plătiți parcarea. Eu am plătit parcarea de fiecare dată, dar o dată am lăsat-o…, chiar în prima zi când am venit. Nu era loc de parcare și mi-a dat amendă. 30 de euro, ceva de genul. Era 46 de euro, dar plătești 30 în cinci zile (…) Ideea este că trebuie avut grijă. Locurile albe sunt fără plată, locurile albastre sunt cu plată”, a mai spus Tavi Clonda.

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