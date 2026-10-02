Un nou motiv de tensiune între William și Harry. Prințul de Wales s-ar opune filmului despre Prințesa Diana

Un nou motiv de tensiune între William și Harry. Prințul de Wales s-ar opune filmului despre Prințesa Diana
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Un nou motiv de tensiune între William și Harry. Prințul de Wales s-ar opune filmului despre Prințesa Diana
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Prințul William s-ar opune planurilor Prințului Harry de a produce un film despre regretata lor mamă, Prințesa Diana, spun unele surse.

Proiectul, care ar urma să fie lansat în 2027, ar marca împlinirea a 30 de ani de la moartea tragică a Prințesei Diana, în 1997. Potrivit RadarOnline, experți în familia regală susțin că moștenitorul tronului, în vârstă de 44 de ani, consideră că Ducii de Sussex, despre care publicația afirmă că s-ar confrunta cu probleme financiare, urmăresc să obțină bani de pe urma proiectului și să profite financiar de legăturile lor cu familia regală.

Publicația susține, citând surse apropiate familiei regale, că William s-ar opune proiectului și ar fi îngrijorat de informațiile care ar putea fi prezentate în documentar.

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„William nu vrea să mai fie dezvăluite alte secrete de familie, iar Harry știe foarte multe”, a susținut o sursă.

Temerile atribuite Prințului de Wales ar avea legătură și cu dezvăluirile făcute anterior de Harry despre familia regală, în special în volumul său de memorii, „Spare”, lansat în 2023.

Sursa foto: Profimedia

William ar fi refuzat să participe la proiecte despre Diana

În timp ce Harry ar fi dispus să se implice într-un nou documentar, William ar fi adoptat o abordare diferită. Acesta ar fi refuzat mai multe propuneri de a participa la producții dedicate mamei sale înaintea comemorării din 2027. Unul dintre motive ar fi dorința de a evita ca el și Harry să fie prezentați din nou în opoziție unul față de celălalt.

Harry, în schimb, ar fi purtat discuții cu mai multe companii de producție în legătură cu un documentar despre viața și moștenirea Dianei. Proiectul nu ar fi însă finalizat în acest moment, iar detaliile privind formatul și implicarea exactă a Ducelui de Sussex nu au fost anunțate oficial.

Sursa foto: Profimedia

Palatul neagă existența unui conflict pe această temă

Informațiile privind opoziția lui William provin din surse anonime și au fost contestate de Palat. O sursă de la Palatul Buckingham citată de RadarOnline a respins afirmațiile potrivit cărora Prințul de Wales ar încerca să se opună în vreun fel proiectului fratelui său.

William și Harry au vorbit în repetate rânduri despre influența pe care moartea mamei lor a avut-o asupra vieților lor. Prințesa Diana a murit pe 31 august 1997, la vârsta de 36 de ani, în urma accidentului rutier produs la Paris.

Cei doi frați au participat împreună, în trecut, la proiecte dedicate memoriei mamei lor, însă relația dintre ei s-a deteriorat în anii care au urmat retragerii lui Harry și Meghan Markle din rolurile de membri seniori ai familiei regale, în 2020.

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