Arnold Schwarzenegger revine într-un film de Crăciun după 30 de ani. Primele imagini din „The Man with the Bag”

Arnold Schwarzenegger revine într-un film de Crăciun după 30 de ani. Primele imagini din „The Man with the Bag”
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Sursa foto: Profimedia
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Arnold Schwarzenegger revine într-un film de Crăciun la 30 de ani de la lansarea comediei „Jingle All the Way”. De această dată, actorul în vârstă de 79 de ani îl interpretează chiar pe Moș Crăciun în „The Man with the Bag”, iar primele imagini îl arată făcând echipă cu starul din „Reacher”, Alan Ritchson.

Primele imagini din „The Man with the Bag” au fost lansate înaintea premierei programate pentru 2 decembrie pe Prime Video. Filmul marchează totodată revenirea lui Arnold Schwarzenegger într-un lungmetraj după „Terminator: Dark Fate”, lansat în 2019, potrivit Yahoo Entertainment.

În noua comedie de acțiune, Schwarzenegger îl interpretează pe Moș Crăciun, care se confruntă cu o problemă ceva mai serioasă decât livrarea cadourilor: sacul său magic este furat.

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În spatele furtului se află un elf răzbunător, interpretat de Awkwafina, iar dispariția sacului pune în pericol Crăciunul.

Arnold Schwarzenegger face echipă cu starul din „Reacher”

Pentru a recupera sacul, Moș Crăciun apelează la un hoț interpretat de Alan Ritchson, cunoscut publicului în special pentru rolul principal din serialul „Reacher”.

Personajul lui Ritchson se află pe lista celor obraznici a Moșului, însă este recrutat pentru o misiune neobișnuită. Acesta trebuie să adune o echipă de infractori care să îl ajute să recupereze sacul furat.

Astfel, „The Man with the Bag” combină elementele unui film tradițional de sărbători cu cele ale unei comedii de acțiune și ale unui film despre un jaf.

În distribuție se mai află Awkwafina, Ken Jeong, Jane Krakowski, Liza Koshy, Kyle Mooney, Berkeley James și Michael Cyril Creighton. Filmul este regizat de Adam Shankman.

Sursa foto: Profimedia

Arnold Schwarzenegger revine la filmele de sărbători după trei decenii

Noul rol vine la exact 30 de ani după ce Arnold Schwarzenegger a jucat în „Jingle All the Way”, comedia de Crăciun lansată în 1996.

În acel film, actorul îl interpreta pe Howard Langston, un tată care încearcă disperat să găsească pentru fiul său una dintre cele mai căutate jucării ale sezonului, Turbo-Man.

De această dată, Schwarzenegger trece de cealaltă parte a cadourilor și îl interpretează chiar pe Moș Crăciun.

Primele imagini fac și o trimitere la unul dintre cele mai cunoscute roluri din cariera actorului. Spre final, Schwarzenegger rostește replica „I’m back!”, o aluzie la celebra expresie asociată francizei „Terminator”.

„The Man with the Bag” va fi disponibil pe Prime Video începând cu 2 decembrie.

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