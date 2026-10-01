Jim Carrey s-a căsătorit pentru a treia oară, la 64 de ani. Cine este femeia care l-a convins să ajungă din nou în fața altarului

Jim Carrey s-a căsătorit pentru a treia oară, la vârsta de 64 de ani. Actorul și partenera sa, Min Ah, au făcut pasul cel mare la doar șapte luni după ce și-au confirmat public relația, deși starul de la Hollywood declara în trecut că probabil nu se va mai căsători.

Un reprezentant al lui Jim Carrey a confirmat miercuri, 30 septembrie, că actorul s-a căsătorit cu Min Ah, potrivit PEOPLE. Alte detalii despre ceremonie nu au fost făcute publice.

Cei doi și-au făcut debutul oficial ca pereche în urmă cu șapte luni, la Premiile César din Franța, unde Carrey a primit un premiu onorific pentru întreaga carieră.

Jim Carrey i-a declarat public dragostea lui Min Ah

În timpul discursului de acceptare, susținut integral în limba franceză, actorul le-a mulțumit membrilor familiei sale, inclusiv fiicei sale, Jane, și nepotului Jackson, înainte de a vorbi despre Min Ah.

„Mulțumesc minunatei mele familii, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele partenere, Min Ah. Te iubesc, Min Ah”, a spus Jim Carrey.

Jim Carrey și Min Ah fuseseră fotografiați împreună și înainte de apariția de la Premiile César, însă actorul și-a păstrat în mare parte relația departe de atenția publicului.

Jim Carrey spunea că probabil nu se va mai căsători

Acum aproape 20 de ani, Jim Carrey spunea că nu mai ia în considerare ideea de a se căsători din nou. În 2008, când avea o relație cu Jenny McCarthy, actorul declara pentru revista britanică „Weekend” că nu credea că va mai ajunge în fața altarului.

„Probabil nu mă voi mai căsători. Dacă ai făcut-o de două ori, chiar ar trebui să te oprești”, spunea actorul la vremea respectivă.

Min Ah a devenit astfel cea de-a treia soție a starului din „The Mask” și „Bruce Almighty”.

Jim Carrey a fost căsătorit pentru prima dată cu Melissa Womer, între 1987 și 1995. Cei doi au împreună o fiică, Jane Erin Carrey.

În 1996, actorul s-a căsătorit cu Lauren Holly, alături de care jucase în comedia „Dumb and Dumber”. Mariajul lor a fost însă de scurtă durată, cei doi despărțindu-se în anul următor.

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