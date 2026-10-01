Jim Carrey s-a căsătorit pentru a treia oară, la 64 de ani. Cine este femeia care l-a convins să ajungă din nou în fața altarului

Jim Carrey s-a căsătorit pentru a treia oară, la 64 de ani. Cine este femeia care l-a convins să ajungă din nou în fața altarului
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Sursa foto: Profimedia
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Jim Carrey s-a căsătorit pentru a treia oară, la vârsta de 64 de ani. Actorul și partenera sa, Min Ah, au făcut pasul cel mare la doar șapte luni după ce și-au confirmat public relația, deși starul de la Hollywood declara în trecut că probabil nu se va mai căsători.

Un reprezentant al lui Jim Carrey a confirmat miercuri, 30 septembrie, că actorul s-a căsătorit cu Min Ah, potrivit PEOPLE. Alte detalii despre ceremonie nu au fost făcute publice.

Cei doi și-au făcut debutul oficial ca pereche în urmă cu șapte luni, la Premiile César din Franța, unde Carrey a primit un premiu onorific pentru întreaga carieră.

Sursa foto: Hepta

Jim Carrey i-a declarat public dragostea lui Min Ah

În timpul discursului de acceptare, susținut integral în limba franceză, actorul le-a mulțumit membrilor familiei sale, inclusiv fiicei sale, Jane, și nepotului Jackson, înainte de a vorbi despre Min Ah.

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„Mulțumesc minunatei mele familii, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele partenere, Min Ah. Te iubesc, Min Ah”, a spus Jim Carrey.

Jim Carrey și Min Ah fuseseră fotografiați împreună și înainte de apariția de la Premiile César, însă actorul și-a păstrat în mare parte relația departe de atenția publicului.

Sursa foto: Hepta

Jim Carrey spunea că probabil nu se va mai căsători

Acum aproape 20 de ani, Jim Carrey spunea că nu mai ia în considerare ideea de a se căsători din nou. În 2008, când avea o relație cu Jenny McCarthy, actorul declara pentru revista britanică „Weekend” că nu credea că va mai ajunge în fața altarului.

„Probabil nu mă voi mai căsători. Dacă ai făcut-o de două ori, chiar ar trebui să te oprești”, spunea actorul la vremea respectivă.

Min Ah a devenit astfel cea de-a treia soție a starului din „The Mask” și „Bruce Almighty”.

Jim Carrey a fost căsătorit pentru prima dată cu Melissa Womer, între 1987 și 1995. Cei doi au împreună o fiică, Jane Erin Carrey.

În 1996, actorul s-a căsătorit cu Lauren Holly, alături de care jucase în comedia „Dumb and Dumber”. Mariajul lor a fost însă de scurtă durată, cei doi despărțindu-se în anul următor.

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