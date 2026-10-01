Prințul Marco îl amenință pe Marian Grozavu, după ce l-a numit ”amărât”: ”Vorbim când ne vedem”

Prințul Marco îl amenință pe Marian Grozavu, după ce l-a numit ”amărât”: ”Vorbim când ne vedem”
Galerie Foto 9
Prințul Marco și Marian Grozavu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Prințul Marco l-a amenințat pe Marian Grozavu, iar scandalul dintre cei doi „masculi alfa” pare să fi trecut la următorul nivel! După ce fostul concurent de la „Insula Iubirii” a aruncat mai multe săgeți în direcția lui, Marco n-a înghițit în sec și i-a răspuns pe un ton care nu prea mai lasă loc de glume.

Marco nu a vrut să lase lucrurile la nivel de comentarii aruncate în online și a transmis apăsat că mai are ceva de discutat cu Marian.

„Vezi că îți tremură obrazul! Dacă nu ai obraz vorbim când ne vedem”, a spus Marco.

Prințul Marco l-a amenințat pe Marian Grozavu!

Cu alte cuvinte, conflictul a ieșit din zona clasică de ironii și a ajuns la invitații directe. Iar asta nu a fost tot. Prințul nu s-a limitat la o singură frază. A continuat atacul și a scos în față atât povestea lui Marian cu Bianca, cât și prestația acestuia în emisiune.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

„Domnul Marian Grozavu ești ultima persoană care poate să vorbească de lipsă de respect în timp ce tu vrei să îi dai inelul Biancăi, care poate și l-a cumpărat și singură, unei fete de aici din Roma. Că, vezi domne, scrii la femei. I-ai scris lui fata asta că vii și îi aduci ei inelul la Roma. Mai bine taci, oricum ai avut un parcurs în care te-ai făcut de c***t. Ești un om care și-a cucerit fosta iubită dându-i 500 de lei sau 100 de euro, așa că… Cauți atenție? S-a terminat sezonul tău, te-ai dus pe apa zâmbetului. Sei tu poveracha. ”, a fost reacția Prințului.

Prințul Marco l-a amenințat pe Marian Grozavu

Prințul Marco l-a amenințat pe Marian Grozavu

La final, Prințul Marco a folosit și expresia „sei tu poveracha”, o combinație între italiană și română (un fel de „italoromână”) și înseamnă „Ești un sărăntoc”.

De la ce a pornit totul

Povestea dintre cei doi a început după ce Marian Grozavu și-a spus părerea despre apropierea dintre Prinț și Gabriella. Fostul concurent a considerat că Marco a trecut dincolo de o limită în relația cu Bianca și a sugerat că anumite gesturi sau priviri pot fi privite drept lipsă de respect.

Numai că Marian nu s-a oprit la o simplă observație. Iar când Marco a văzut comentariile, răspunsul a venit cu viteza unui tren fără frâne. Prințul a întors discuția spre comportamentul lui Marian din timpul emisiunii și a lăsat să se înțeleagă că acesta încearcă să-și prelungească momentul de glorie și după terminarea sezonului.

Și, cum în astfel de conflicte o replică rar rămâne fără replică, Marian a revenit în forță. De data aceasta, fostul concurent l-a luat direct peste picior pe Marco. A ironizat inclusiv felul în care acesta își gestionează relația și a continuat să-l înțepe pe tema imaginii pe care și-a construit-o.

„Băi, King Fu Panda, ai uitat, mă, că nevastă-ta are locația pe telefonul tău și te urmărește? Înțelegi? Tu cu mine vorbești? Păi ce m-am dus eu, mă, la emisiune să mă fac de ***** cum faci tu? Păi pe bune? Auzi, tu crezi că dacă ai aur în casă, ești șmecher? Înseamnă că ești cocalar, mânca-ți-aș și gura Hai, te pup!”, a transmis Marian Grozavu pe rețelele de socializare

VEZI ȘI: Marian Grozavu îl desființează pe Prințul Marco. Filmarea s-a viralizat: ”Ai uitat că nevastă-ta are locația pe telefonul tău?”

Planul secret al Prințului Marco: Cum a vrut să rămână și cu soția Bianca, și cu ispita Gabriella, după Insula Iubirii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum a reacționat Armina, după ce Șerban Huidu a difuzat imaginile cu ea de pe un site de escorte: ”Ne vedem în instanță”
Cum a reacționat Armina, după ce Șerban Huidu a difuzat imaginile cu ea de pe un site de escorte: ”Ne vedem în instanță”
Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: ”Hai să vedem ce a lucrat în Monaco”
Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: ”Hai să vedem ce a lucrat în Monaco”
Ea este mama copiilor lui Lorenzo de la Insula iubirii 2026. Cum arăta iubitul Nattashei pe vremea când se intitula Laurențiu Bălăucă
Ea este mama copiilor lui Lorenzo de la Insula iubirii 2026. Cum arăta iubitul Nattashei pe vremea când se intitula Laurențiu Bălăucă
Scandal monstruos între Iustina și Ada, fosta soție a lui Cornel Luchian. Acuzată că ar fi fost amantă și că bărbatul ar fi divorțat doar de dragul Insulei iubirii
Scandal monstruos între Iustina și Ada, fosta soție a lui Cornel Luchian. Acuzată că ar fi fost amantă și că bărbatul ar fi divorțat doar de dragul Insulei iubirii
Motivul real pentru care Maria Avram și Bianca Dan au rupt prietenia cu Ella Vișan, după Insula Iubirii
Motivul real pentru care Maria Avram și Bianca Dan au rupt prietenia cu Ella Vișan, după Insula Iubirii
VEDETA pistelor, prinsă cu soțul alteia. Verdictul care o costă O AVERE
Mediafax
VEDETA pistelor, prinsă cu soțul alteia. Verdictul care o costă O AVERE
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Gandul.ro
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Adevarul
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Digi24
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Pieptenele PLIN de SÂNGE. Mărturia CUTREMURĂTOARE a unei legende a sportului
Mediafax
Pieptenele PLIN de SÂNGE. Mărturia CUTREMURĂTOARE a unei legende a sportului
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
Click.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
Digi 24
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
Primul mesaj al Cristelei Georgescu după arestarea soțului său, Călin Georgescu
Digi24
Primul mesaj al Cristelei Georgescu după arestarea soțului său, Călin Georgescu
2026: Cât costă noua rovinietă pentru mașinile vechi. Prețuri mai mici pentru vehiculele electrice și Euro VI
Promotor.ro
2026: Cât costă noua rovinietă pentru mașinile vechi. Prețuri mai mici pentru vehiculele electrice și Euro VI
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
go4it.ro
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Gandul.ro
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.