Prințul Marco îl amenință pe Marian Grozavu, după ce l-a numit ”amărât”: ”Vorbim când ne vedem”

Prințul Marco l-a amenințat pe Marian Grozavu, iar scandalul dintre cei doi „masculi alfa” pare să fi trecut la următorul nivel! După ce fostul concurent de la „Insula Iubirii” a aruncat mai multe săgeți în direcția lui, Marco n-a înghițit în sec și i-a răspuns pe un ton care nu prea mai lasă loc de glume.

Marco nu a vrut să lase lucrurile la nivel de comentarii aruncate în online și a transmis apăsat că mai are ceva de discutat cu Marian.

„Vezi că îți tremură obrazul! Dacă nu ai obraz vorbim când ne vedem”, a spus Marco.

Prințul Marco l-a amenințat pe Marian Grozavu!

Cu alte cuvinte, conflictul a ieșit din zona clasică de ironii și a ajuns la invitații directe. Iar asta nu a fost tot. Prințul nu s-a limitat la o singură frază. A continuat atacul și a scos în față atât povestea lui Marian cu Bianca, cât și prestația acestuia în emisiune.

„Domnul Marian Grozavu ești ultima persoană care poate să vorbească de lipsă de respect în timp ce tu vrei să îi dai inelul Biancăi, care poate și l-a cumpărat și singură, unei fete de aici din Roma. Că, vezi domne, scrii la femei. I-ai scris lui fata asta că vii și îi aduci ei inelul la Roma. Mai bine taci, oricum ai avut un parcurs în care te-ai făcut de c***t. Ești un om care și-a cucerit fosta iubită dându-i 500 de lei sau 100 de euro, așa că… Cauți atenție? S-a terminat sezonul tău, te-ai dus pe apa zâmbetului. Sei tu poveracha. ”, a fost reacția Prințului.

La final, Prințul Marco a folosit și expresia „sei tu poveracha”, o combinație între italiană și română (un fel de „italoromână”) și înseamnă „Ești un sărăntoc”.

De la ce a pornit totul

Povestea dintre cei doi a început după ce Marian Grozavu și-a spus părerea despre apropierea dintre Prinț și Gabriella. Fostul concurent a considerat că Marco a trecut dincolo de o limită în relația cu Bianca și a sugerat că anumite gesturi sau priviri pot fi privite drept lipsă de respect.

Numai că Marian nu s-a oprit la o simplă observație. Iar când Marco a văzut comentariile, răspunsul a venit cu viteza unui tren fără frâne. Prințul a întors discuția spre comportamentul lui Marian din timpul emisiunii și a lăsat să se înțeleagă că acesta încearcă să-și prelungească momentul de glorie și după terminarea sezonului.

Și, cum în astfel de conflicte o replică rar rămâne fără replică, Marian a revenit în forță. De data aceasta, fostul concurent l-a luat direct peste picior pe Marco. A ironizat inclusiv felul în care acesta își gestionează relația și a continuat să-l înțepe pe tema imaginii pe care și-a construit-o.

„Băi, King Fu Panda, ai uitat, mă, că nevastă-ta are locația pe telefonul tău și te urmărește? Înțelegi? Tu cu mine vorbești? Păi ce m-am dus eu, mă, la emisiune să mă fac de ***** cum faci tu? Păi pe bune? Auzi, tu crezi că dacă ai aur în casă, ești șmecher? Înseamnă că ești cocalar, mânca-ți-aș și gura Hai, te pup!”, a transmis Marian Grozavu pe rețelele de socializare

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