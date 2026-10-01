De ce weekendul îți poate da peste cap somnul pentru începutul săptămânii. Obiceiul care face diminețile de luni mai dificile

Weekendul pare momentul ideal pentru a recupera orele de somn pierdute în timpul săptămânii. Culcatul și trezitul cu câteva ore mai târziu sâmbăta și duminica pot însă perturba ceasul biologic, iar revenirea bruscă la programul obișnuit poate face dimineața de luni mai dificilă.

Schimbarea semnificativă a orelor de somn între zilele lucrătoare și weekend produce un fenomen cunoscut drept „decalaj social de somn”, potrivit NDTV.

Acesta apare atunci când programul impus de serviciu, școală sau alte obligații nu mai coincide cu orele la care organismul s-a obișnuit să adoarmă și să se trezească.

De ce te poți simți mai obosit luni după ce ai dormit mai mult

Dacă în timpul săptămânii te trezești devreme, dar în weekend te culci și te trezești cu câteva ore mai târziu, ceasul biologic începe să se adapteze noului program.

Problema apare duminică seara. După două zile în care ai dormit până mai târziu, este posibil să nu îți fie somn la ora obișnuită. Luni dimineața, alarma te obligă însă să revii brusc la programul din timpul săptămânii.

Efectul poate semăna cu cel produs de schimbarea fusului orar, chiar dacă nu ai călătorit nicăieri. Pot apărea oboseala, dificultățile de concentrare și senzația de somnolență la începutul zilei.

Cu cât diferența dintre orele de culcare și trezire din timpul săptămânii și cele din weekend este mai mare, cu atât ceasul biologic poate avea mai multe dificultăți în a se adapta.

Cum poți evita ca weekendul să îți afecteze somnul

Un program cât mai constant poate reduce această diferență. Specialiștii recomandă evitarea schimbărilor foarte mari ale orelor de culcare și, mai ales, de trezire între zilele lucrătoare și weekend.

Asta nu înseamnă că trebuie să te trezești sâmbătă și duminică exact la aceeași oră ca în zilele de lucru. Dormitul puțin mai mult poate ajuta la recuperarea unui deficit de somn, însă deplasarea programului cu mai multe ore poate face revenirea la rutina de luni mai dificilă.

Expunerea la lumină naturală după trezire poate ajuta, de asemenea, organismul să își sincronizeze ceasul biologic.

În același timp, recuperarea somnului în weekend nu înlocuiește complet un program de somn suficient și regulat în timpul săptămânii. Soluția pe termen lung rămâne asigurarea unui număr suficient de ore de odihnă și menținerea unui program cât mai constant.

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