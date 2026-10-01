De ce weekendul îți poate da peste cap somnul pentru începutul săptămânii. Obiceiul care face diminețile de luni mai dificile

De ce weekendul îți poate da peste cap somnul pentru începutul săptămânii. Obiceiul care face diminețile de luni mai dificile
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Weekendul pare momentul ideal pentru a recupera orele de somn pierdute în timpul săptămânii. Culcatul și trezitul cu câteva ore mai târziu sâmbăta și duminica pot însă perturba ceasul biologic, iar revenirea bruscă la programul obișnuit poate face dimineața de luni mai dificilă.

Schimbarea semnificativă a orelor de somn între zilele lucrătoare și weekend produce un fenomen cunoscut drept „decalaj social de somn”, potrivit NDTV.

Acesta apare atunci când programul impus de serviciu, școală sau alte obligații nu mai coincide cu orele la care organismul s-a obișnuit să adoarmă și să se trezească.

De ce te poți simți mai obosit luni după ce ai dormit mai mult

Dacă în timpul săptămânii te trezești devreme, dar în weekend te culci și te trezești cu câteva ore mai târziu, ceasul biologic începe să se adapteze noului program.

Problema apare duminică seara. După două zile în care ai dormit până mai târziu, este posibil să nu îți fie somn la ora obișnuită. Luni dimineața, alarma te obligă însă să revii brusc la programul din timpul săptămânii.

Efectul poate semăna cu cel produs de schimbarea fusului orar, chiar dacă nu ai călătorit nicăieri. Pot apărea oboseala, dificultățile de concentrare și senzația de somnolență la începutul zilei.

Cu cât diferența dintre orele de culcare și trezire din timpul săptămânii și cele din weekend este mai mare, cu atât ceasul biologic poate avea mai multe dificultăți în a se adapta.

Cum poți evita ca weekendul să îți afecteze somnul

Un program cât mai constant poate reduce această diferență. Specialiștii recomandă evitarea schimbărilor foarte mari ale orelor de culcare și, mai ales, de trezire între zilele lucrătoare și weekend.

Asta nu înseamnă că trebuie să te trezești sâmbătă și duminică exact la aceeași oră ca în zilele de lucru. Dormitul puțin mai mult poate ajuta la recuperarea unui deficit de somn, însă deplasarea programului cu mai multe ore poate face revenirea la rutina de luni mai dificilă.

Expunerea la lumină naturală după trezire poate ajuta, de asemenea, organismul să își sincronizeze ceasul biologic.

În același timp, recuperarea somnului în weekend nu înlocuiește complet un program de somn suficient și regulat în timpul săptămânii. Soluția pe termen lung rămâne asigurarea unui număr suficient de ore de odihnă și menținerea unui program cât mai constant.

CITEȘTE ȘI:

De ce ne este mai greu să adormim atunci când știm că trebuie să ne trezim devreme. Ce se întâmplă în creier

De ce te trezești uneori cu câteva minute înainte de alarmă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
BANC | Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza
BANC | Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza
Unul dintre cei mai influenți impresari de la Hollywood, replică tăioasă despre Meghan Markle! Ce a răspuns la întrebarea despre cariera ei – este vorba de Ari Emanuel
Unul dintre cei mai influenți impresari de la Hollywood, replică tăioasă despre Meghan Markle! Ce a răspuns la întrebarea despre cariera ei – este vorba de Ari Emanuel
Dacă te ține portofelul, uită de Poiana Brașov și Sinaia! Iarna asta mergi la Cercul Polar, să vezi aurora boreală
Dacă te ține portofelul, uită de Poiana Brașov și Sinaia! Iarna asta mergi la Cercul Polar, să vezi aurora boreală
Modul întunecat chiar economisește bateria telefonului? Când funcția face cu adevărat diferența
Modul întunecat chiar economisește bateria telefonului? Când funcția face cu adevărat diferența
Prognoza meteo azi, 1 octombrie 2026. Octombrie începe cu o surpriză termică uriașă! Aproape 30 de grade diferență între extremele din România
Prognoza meteo azi, 1 octombrie 2026. Octombrie începe cu o surpriză termică uriașă! Aproape 30 de grade diferență între extremele din România
Rusia LOVEȘTE din nou. Piața motorinei tremură, iar Europa așteaptă impactul asupra prețurilor
Mediafax
Rusia LOVEȘTE din nou. Piața motorinei tremură, iar Europa așteaptă impactul asupra prețurilor
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Gandul.ro
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Adevarul
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: „Dacă l-am promis, o să-l avem”
Mediafax
Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: „Dacă l-am promis, o să-l avem”
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
Click.ro
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Digi 24
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
go4it.ro
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Gandul.ro
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.