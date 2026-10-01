Prognoza meteo azi, 1 octombrie 2026. Octombrie începe cu o surpriză termică uriașă! Aproape 30 de grade diferență între extremele din România

Prima zi a lunii octombrie aduce o vreme predominant frumoasă în România, cu mult soare în vestul și nord-vestul țării și temperaturi care vor ajunge până la 25 de grade. Situația se schimbă însă considerabil după apusul soarelui, când frigul își face simțită prezența, în special în depresiunile Carpaților Orientali, unde termometrele pot indica până la -4 grade. Meteorologii anunță apariția brumei și a ceții în anumite regiuni, în timp ce vântul va avea intensificări în estul și sud-estul țării. Bucureștenii se vor bucura de o zi însorită, cu maxime de 22 de grade, însă dimineața și noaptea vor fi reci.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, pe 1 octombrie 2026, vremea va fi predominant frumoasă în majoritatea regiunilor, însă diferențele dintre temperaturile înregistrate în timpul zilei și cele din cursul nopții vor deveni tot mai evidente. Cerul va fi variabil în estul, sudul și centrul țării, în timp ce în restul teritoriului va fi mai mult senin.

Ploile vor lipsi aproape în totalitate, singura excepție fiind litoralul, unde izolat pot apărea precipitații slabe, cu acumulări de numai 1-2 litri pe metru pătrat.

Temperaturile maxime se vor situa între 17 și 25 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și nord-vestul României. Noaptea, temperaturile vor coborî până la -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral minimele vor ajunge la aproximativ 13 grade.

Vântul va sufla slab și moderat în general, dar va avea intensificări temporare pe litoral, în Carpații de Curbură și, pe parcursul zilei, în Dobrogea, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei, unde rafalele vor atinge în general 40-50 km/h.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În vestul și nord-vestul României, prima zi din octombrie va aduce cele mai ridicate temperaturi din țară. Locuitorii Banatului, Crișanei și ai unor zone din nord-vestul Transilvaniei vor avea parte de cer predominant senin și de numeroase ore însorite.

În aceste regiuni se vor înregistra și valorile maxime ale intervalului, care pot ajunge până la 25 de grade, astfel că după-amiaza va păstra o atmosferă plăcută, în ciuda faptului că ne aflăm deja în luna octombrie.

Diminețile și nopțile vor fi însă considerabil mai răcoroase decât după-amiezile, iar în zonele joase și adăpostite se pot forma local bancuri de ceață.

Vremea în sudul și sud-estul țării

În Muntenia, vremea va fi în general frumoasă, cu perioade însorite și înnorări trecătoare. Temperaturile din timpul zilei vor rămâne plăcute pentru începutul lunii octombrie, însă dimineața și noaptea aerul va deveni rece.

În jumătatea estică a Munteniei, vântul va avea unele intensificări pe parcursul zilei, cu viteze care pot ajunge în general la 40-50 km/h.

Nu sunt anunțate precipitații semnificative, astfel că vremea va permite desfășurarea activităților în aer liber, mai ales în orele amiezii.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia va avea parte de o zi predominant frumoasă, cu cer mai mult senin și temperaturi agreabile în timpul după-amiezii. Vântul va sufla în general slab și moderat, fără intensificările mai importante prognozate pentru regiunile estice.

Diferențele termice dintre zi și noapte vor fi însă evidente și aici. După o după-amiază relativ caldă, temperaturile vor coborî în cursul nopții, iar în zonele joase și adăpostite se poate forma ceață.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, cerul va fi variabil, iar vremea va rămâne în general frumoasă, dar cu temperaturi mai modeste decât în vestul țării.

Sudul Moldovei se va confrunta cu intensificări temporare ale vântului, în special în timpul zilei, când rafalele vor atinge în general 40-50 km/h.

Pe timpul nopții, răcirea aerului va deveni mai accentuată, în special în zonele adăpostite. Izolat se poate forma ceață, iar în locurile unde temperaturile coboară suficient există condiții pentru apariția brumei.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Centrul României și regiunile montane vor resimți cel mai puternic răcirea nocturnă. Deși ziua va fi în general frumoasă, cu cer variabil și perioade însorite, temperaturile vor coborî accentuat după lăsarea serii.

În depresiunile Carpaților Orientali sunt prognozate minime de până la -4 grade, cele mai scăzute din țară. Aceste valori vor favoriza apariția brumei, iar în unele depresiuni se va forma și ceață.

În Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 40-50 km/h. Pentru turiștii care intenționează să plece pe trasee montane, diferența dintre vremea din timpul zilei și temperaturile nocturne trebuie luată în considerare.

Vremea în Dobrogea și în zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi schimbătoare din punctul de vedere al aspectului cerului, cu alternanțe între perioadele însorite și cele cu înnorări temporare.

Pe litoral sunt posibile izolat ploi slabe, care vor aduce cantități de apă de numai 1-2 litri pe metru pătrat. Vântul va reprezenta însă elementul meteorologic mai important, deoarece va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 40-50 km/h.

Temperaturile nocturne vor fi mai ridicate decât în interiorul țării, iar pe litoral minimele vor ajunge la aproximativ 13 grade.

Vremea în Capitală

Bucureștenii vor avea parte de o zi frumoasă la începutul lunii octombrie, cu cer mai mult senin și temperaturi plăcute în orele amiezii. Maxima va ajunge la 21-22 de grade, însă dimineața și noaptea vor fi reci, cu temperaturi minime cuprinse între 6 și 9 grade. Vântul va sufla slab și moderat, dar în timpul zilei pot apărea intensificări de până la 35-40 km/h. Nu sunt anunțate precipitații pentru Capitală în intervalul analizat.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, prima zi a lunii octombrie va aduce vreme însorită, cu o temperatură maximă de aproximativ 21 de grade și o minimă de 4 grade. Dimineața va fi rece, însă temperaturile vor crește treptat, iar după-amiaza va fi plăcută, cu cer senin și fără precipitații. Seara, răcirea aerului se va resimți din nou, astfel că diferența dintre zi și noapte va fi importantă.

Timișorenii vor avea parte de una dintre cele mai calde zile din țară, cu o maximă de aproximativ 24 de grade și o minimă de 6 grade. Cerul va fi predominant senin, iar soarele va domina pe parcursul zilei. În orele amiezii, temperaturile vor aminti mai degrabă de sfârșitul verii decât de începutul lunii octombrie, însă dimineața și noaptea vor rămâne răcoroase.

La Iași, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 20 de grade, în timp ce minima va coborî spre 6 grade. Vremea va fi în general însorită, cu înnorări trecătoare, iar probabilitatea precipitațiilor va fi foarte redusă. Dimineața va fi rece, iar după-amiaza temperaturile vor deveni mai plăcute, chiar dacă orașul se va afla printre zonele cu valori termice mai modeste decât cele din vest.

În Craiova, vremea va fi frumoasă, cu cer predominant senin și o maximă de aproximativ 22 de grade. Temperatura minimă va coborî spre 6 grade, ceea ce înseamnă că dimineața și noaptea vor fi considerabil mai reci decât orele amiezii. Nu sunt așteptate precipitații importante, iar condițiile meteorologice vor fi favorabile activităților în aer liber.

La Constanța, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 20 de grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 12 grade. Cerul va fi predominant senin, cu unele înnorări trecătoare, însă prognoza națională indică posibilitatea unor ploi slabe izolate pe litoral. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 40-50 km/h, ceea ce poate accentua senzația de răcoare în apropierea mării.

Brașovul va avea parte de o zi însorită, însă temperaturile vor fi mai scăzute decât în vestul și sudul țării. Maxima va ajunge la aproximativ 18 grade, iar minima va coborî spre 2 grade. Dimineața va fi deosebit de rece, iar în zonele depresionare din apropiere există condiții pentru apariția brumei. După-amiaza va aduce vreme plăcută pentru plimbări, dar răcirea nocturnă va fi accentuată.

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