Tatăl Valentinei, dezvăluiri despre fuga lui Vlad Bălțățeanu. Cine a avut un rol important în localizarea lui

Tatăl Valentinei Tănasie vine cu noi informații despre fuga lui Vlad Băltățeanu, principalul suspect în cazul tragic al fiicei sale! Bărbatul susține că Vlad nu s-ar fi predat autorităților elvețiene, contrar informațiilor apărute inițial în presa românească. Se pare că Vlad ar fi fost prins în Elveția după o serie de mai multe încercări de a se ascunde prin mai multe țări din Europa. CANCAN.RO are toate informațiile în exclusivitate!

Tatăl Valentinei spune că un român ar fi avut un rol important în localizarea suspectului. Potrivit acestuia, bărbatul ar fi alertat autoritățile după ce Vlad i-ar fi cerut ajutorul. Vezi emisiunea integrală aici!

„El ar fi sunat de la o persoană de pe stradă. Avea telefon la el, dar nu mai avea cartelă în el. Cred că voia să-și cumpere o cartelă nouă, pe care o arunca iar. Ar fi oprit pe cineva în drum să-i spună că vrea să dea un telefon, că el nu mai are minute. A plecat de acasă rapid, ca să poată să-l țină de vorbă. În momentul când el a venit acolo, deja sunase la poliția de acolo, ca să vină cât el ținea de vorbă. Eu am vorbit cu această persoană. Omul a zis că el știa deja ce s-a întâmplat, dar l-a lăsat să vorbească ce vrea el, ca să poată să ajungă autoritățile. Înțelegeți? Și băiatul a zis: «Domnule, mi-e frică, nu știu ce o să se întâmple». Păi ce crezi că o să se întâmple? Când o să ajungă la noi în țară, nu știu ce se va întâmpla acolo, în pușcărie. Dar când faci un lucru rău, nu știi ce te așteaptă?”

Tatăl Valentinei a oferit și informații despre traseul parcurs de Vlad după plecarea din România. Acesta spune că suspectul ar fi ajuns în Ungaria, apoi și-ar fi continuat drumul către alte țări europene.

„Toată cursa a făcut-o cu trenul. A ajuns în Italia. Acolo, a venit un polițist la el, un carabinier, și-l întreabă dacă cunoaște criminalul. Îi arată poza cu criminalul. Autoritățile noastre i-au blocat cardurile, deci nu avea bani, nu avea absolut nimic, decât cu ce ar fi putut pleca cash la el. Deci avea nevoie de bani, avea nevoie de bani să mănânce. Eu cred că avea drumul mult mai scurt Ungaria-Elveția decât Ungaria-Italia. El, în Italia, a căutat ceva, un soi de ajutor.”

Bărbatul susține că a primit și informații despre locația în care Vlad s-ar fi aflat în Italia. El spune că a transmis datele autorităților, însă nu ar fi primit ulterior un răspuns.

„Mă cunoaște foarte multă lume și am mai multe cunoștințe care mi-au spus și am trimis și locația unde este, la un moment dat, în Italia. Am sunat la procuratură la 8:00 și le-am trimis locația unde se afla. Nu s-a rezolvat nimic. Dar știu că el marți seara a fost în acel loc. Deci marți seara a ajuns la acel loc și a fost văzut cam vineri seara sau sâmbătă. Era o casă, probabil o închiriase cu un italian.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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