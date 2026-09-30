Cristiano Ronaldo a plecat din cantonamentul Portugaliei! Ce anunț a făcut: ”Le voi spune tuturor adevărul”

Cristiano Ronaldo a plecat din cantonamentul Portugaliei! Ce anunț a făcut: ”Le voi spune tuturor adevărul”
Galerie Foto 7
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul naționalei Portugaliei înaintea meciului cu Danemarca, după o serie de momente tensionate apărute în jurul statutului său în echipă. Atacantul nu a mai fost inclus în planurile de joc pentru partida cu Norvegia, deși inițial ar fi trebuit să intre pe parcursul reprizei secunde, iar ulterior nu s-a mai pregătit alături de colegii săi.

Situația a continuat și înaintea duelului cu Danemarca. Cristiano Ronaldo a făcut deplasarea la Copenhaga, însă s-a antrenat separat de restul lotului. În același timp, selecționerul Jorge Jesus a anunțat că Goncalo Ramos va fi din nou titular în ofensivă, în contextul în care Ronaldo era așteptat să înceapă partida de pe banca de rezerve.

Sursa foto: Shutterstock

Ce mesaj a transmis Cristiano Ronaldo

La scurt timp după declarațiile selecționerului, Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin care a confirmat că a decis să plece din cantonamentul Portugaliei. Fotbalistul a precizat că va explica ulterior motivele care au stat la baza deciziei sale și a subliniat că a rămas întotdeauna dedicat reprezentativei.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Cristiano Ronaldo a încheiat mesajul urându-le succes naționalei și coechipierilor săi în confruntarea cu Danemarca. Plecarea sa vine după ce, în partida cu Norvegia, a rămas pe banca de rezerve pe toată durata jocului, Portugalia impunându-se cu 2-1.

„După conferința de presă a echipei naționale și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc cantonamentul echipei naționale.

La momentul potrivit, le voi spune tuturor portughezilor adevărul despre motivele care m-au determinat să plec de la echipa națională, căreia m-am dedicat întotdeauna. Acum este momentul să îi urez mult succes Portugaliei și tuturor colegilor mei, fără excepție”, a scris Cristiano Ronaldo pe Instagrm.

CR7 are 234 de selecții pentru Portugalia și a marcat 146 de goluri pentru reprezentativa țării sale. În tricoul naționalei, starul portughez a cucerit Campionatul European din 2016 și trofeul Nations League în 2019 și 2025.

CITEȘTE ȘI: Mașina fabuloasă a lui Cristiano Ronaldo! De la 0 la 100 km/h în 2,4 secunde și un preț care îți taie respirația

Secretul din farfuria lui Cristiano Ronaldo! Nu costă bani, dar 90% dintre oameni nu reușesc să-l „consume”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Alex Cicâldău s-a căsătorit în mare secret! Cine este Georgiana, femeia care l-a cumințit
Alex Cicâldău s-a căsătorit în mare secret! Cine este Georgiana, femeia care l-a cumințit
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Prima mare decizie luată de Reghecampf. Analizăm cu Nana Falemi
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Prima mare decizie luată de Reghecampf. Analizăm cu Nana Falemi
Doliu în lumea wrestlingului. Un star AEW a murit la doar 40 de ani, la o zi după ultimul său meci
Doliu în lumea wrestlingului. Un star AEW a murit la doar 40 de ani, la o zi după ultimul său meci
Ce mesaj atipic i-a transmis Gigă Hagi Simonei Halep, chiar de ziua ei: „Probabil o să fie ascultată”
Ce mesaj atipic i-a transmis Gigă Hagi Simonei Halep, chiar de ziua ei: „Probabil o să fie ascultată”
Cum a reacționat presa maghiară după ce Ungaria a fost învinsă de România: „Această tactică nu a dat roade”
Cum a reacționat presa maghiară după ce Ungaria a fost învinsă de România: „Această tactică nu a dat roade”
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
Mediafax
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
Sorin Grindeanu, pregătit să își asume funcția de premier, cu o singură condiție. „Negociem cu toată lumea”. „Nu văd o soluție în alegerile anticipate”
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, pregătit să își asume funcția de premier, cu o singură condiție. „Negociem cu toată lumea”. „Nu văd o soluție în alegerile anticipate”
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Adevarul
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Mediafax
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
Click.ro
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Digi 24
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
go4it.ro
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Sorin Grindeanu, pregătit să își asume funcția de premier, cu o singură condiție. „Negociem cu toată lumea”. „Nu văd o soluție în alegerile anticipate”
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, pregătit să își asume funcția de premier, cu o singură condiție. „Negociem cu toată lumea”. „Nu văd o soluție în alegerile anticipate”
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.