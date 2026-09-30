Cristiano Ronaldo a plecat din cantonamentul Portugaliei! Ce anunț a făcut: ”Le voi spune tuturor adevărul”

Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul naționalei Portugaliei înaintea meciului cu Danemarca, după o serie de momente tensionate apărute în jurul statutului său în echipă. Atacantul nu a mai fost inclus în planurile de joc pentru partida cu Norvegia, deși inițial ar fi trebuit să intre pe parcursul reprizei secunde, iar ulterior nu s-a mai pregătit alături de colegii săi.

Situația a continuat și înaintea duelului cu Danemarca. Cristiano Ronaldo a făcut deplasarea la Copenhaga, însă s-a antrenat separat de restul lotului. În același timp, selecționerul Jorge Jesus a anunțat că Goncalo Ramos va fi din nou titular în ofensivă, în contextul în care Ronaldo era așteptat să înceapă partida de pe banca de rezerve.

Ce mesaj a transmis Cristiano Ronaldo

La scurt timp după declarațiile selecționerului, Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin care a confirmat că a decis să plece din cantonamentul Portugaliei. Fotbalistul a precizat că va explica ulterior motivele care au stat la baza deciziei sale și a subliniat că a rămas întotdeauna dedicat reprezentativei.

Cristiano Ronaldo a încheiat mesajul urându-le succes naționalei și coechipierilor săi în confruntarea cu Danemarca. Plecarea sa vine după ce, în partida cu Norvegia, a rămas pe banca de rezerve pe toată durata jocului, Portugalia impunându-se cu 2-1.

„După conferința de presă a echipei naționale și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc cantonamentul echipei naționale. La momentul potrivit, le voi spune tuturor portughezilor adevărul despre motivele care m-au determinat să plec de la echipa națională, căreia m-am dedicat întotdeauna. Acum este momentul să îi urez mult succes Portugaliei și tuturor colegilor mei, fără excepție”, a scris Cristiano Ronaldo pe Instagrm.

CR7 are 234 de selecții pentru Portugalia și a marcat 146 de goluri pentru reprezentativa țării sale. În tricoul naționalei, starul portughez a cucerit Campionatul European din 2016 și trofeul Nations League în 2019 și 2025.

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