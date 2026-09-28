Mașina fabuloasă a lui Cristiano Ronaldo! De la 0 la 100 km/h în 2,4 secunde și un preț care îți taie respirația

Mașina fabuloasă a lui Cristiano Ronaldo! De la 0 la 100 km/h în 2,4 secunde și un preț care îți taie respirația
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Cel mai scump bolid al lui Ronaldo, sursa-colaj CANCAN.RO
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Cristiano Ronaldo nu este cunoscut doar pentru performanțele sale de pe teren, ci și pentru pasiunea pentru automobile extrem de rare, iar garajul starului portughez adună câteva dintre modelele la care majoritatea pasionaților auto pot doar să viseze. Ferrari și McLaren se regăsesc în colecția sa, însă există o mașină care joacă într-o categorie complet diferită, atât prin preț, cât și prin raritate. Este vorba despre un Bugatti Centodieci, produs în numai zece exemplare, al cărui preț inițial a ajuns până la 10 milioane de dolari și care, potrivit unor evaluări ulterioare citate de presa internațională, ar valora aproximativ 11,5 milioane de dolari.

Garajul lui Cristiano Ronaldo este plin de mașini exclusiviste

Potrivit cotidianului spaniol Marca, Cristiano Ronaldo nu are tocmai un garaj discret. Colecția sa include modele care ies în evidență atât prin design, cât și prin prețurile lor, însă chiar și într-o asemenea colecție impresionantă există un automobil care aparține unei categorii cu totul diferite.

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Printre mașinile sale se numără un Ferrari Monza SP1, un automobil sport inspirat de mașinile de curse din anii 1950, care renunță atât la plafon, cât și la parbrizul convențional. Prețul său este de aproximativ 1,8 milioane de dolari, o sumă care oferă deja o idee despre nivelul automobilelor aflate în garajul starului portughez.

Garajul lui Cristiano Ronaldo, sursa-captură social media Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo are și un McLaren Senna de aproximativ un milion de dolari

Ferrari-ul nu este singurul model spectaculos din colecție. Cristiano Ronaldo deține și un McLaren Senna, creat în semn de omagiu pentru legendarul pilot brazilian Ayrton Senna și produs într-o serie limitată la numai 500 de exemplare în întreaga lume.

Designul automobilului este orientat spre performanță, mașina putând accelera de la 0 la 100 km/h în numai 2,8 secunde, în timp ce prețul său se situează în jurul valorii de un milion de dolari.
Sunt automobile care ar putea reprezenta fără probleme piesa centrală a aproape oricărei colecții, însă, în cazul lui Cristiano Ronaldo, acestea nu fac decât să pregătească terenul pentru o mașină mult mai greu de găsit.

Bugatti Centodieci schimbă complet nivelul colecției

Cea mai scumpă mașină a lui Cristiano Ronaldo este un Bugatti Centodieci, model creat pentru a sărbători 110 ani de existență ai Bugatti și pentru a aduce un omagiu celebrului EB110, supercarul mărcii din anii 1990.

Încă de la început, automobilul a fost conceput ca o piesă produsă într-o serie extrem de limitată. Bugatti a construit numai 10 exemplare Centodieci, ceea ce a făcut ca modelul să intre într-o categorie aparte de exclusivitate înainte ca prețul său să fie măcar luat în calcul.
Cristiano Ronaldo deține unul dintre aceste exemplare, identificat în mai multe relatări drept șasiul cu numărul 7.

Bugatti Centodieci, sursa-profimedia.ro

Cât costă Bugatti-ul lui Cristiano Ronaldo

Prețul inițial al unui Bugatti Centodieci a fost stabilit între 8,5 și 10 milioane de dolari, însă unele evaluări și referințe ulterioare au plasat valoarea automobilului la aproximativ 11,5 milioane de dolari.

Diferența dintre Centodieci și celelalte mașini ale lui Cristiano Ronaldo nu ține însă numai de numărul cailor-putere. Automobilul combină o producție extrem de limitată cu un loc aparte în istoria Bugatti și cu un design creat exclusiv pentru această ediție.

Fiecare dintre aceste caracteristici contribuie la raritatea unui automobil care a fost destinat încă de la început să existe într-un număr extrem de mic de exemplare.

1.600 de cai-putere într-o mașină de colecție

Sub caroseria Bugatti Centodieci se află un motor W16 de 8,0 litri, echipat cu patru turbocompresoare și capabil să dezvolte nu mai puțin de 1.600 de cai-putere.
Performanțele sunt pe măsura prețului și exclusivității automobilului. Centodieci poate accelera de la 0 la 100 km/h în numai 2,4 secunde, iar viteza maximă ajunge la 380 km/h, fiind limitată electronic.

Aceste cifre arată că exclusivitatea modelului nu se oprește la numărul foarte mic de exemplare produse. Bugatti a împins și performanțele la un nivel care corespunde locului ocupat de Centodieci în gama constructorului, transformând mașina deținută de Cristiano Ronaldo într-o adevărată piesă de colecție.

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