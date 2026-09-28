„Principesa” Bianca, jigniri fără precedent la adresa Gabrielei. Cuvintele pe care nicio femeie nu vrea să le audă

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco sunt unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii, sezonul X. Bărbatul a atras atenția prin apropierea față de Gabriella Barbu, o ispită feminină. Legătura pe care și-au creat-o încă de la început a scos-o din minți pe soția sa.

După ce concurenta a văzut imagini cu partenerul ei, alături de Gabriella, nu s-a mai abținut și i-a adus jigniri fără precedent. În imaginile difuzate pe Antena Play, din episodul 7 se poate observa cum „Principesa” a făcut o remarcă acidă la aspectul fizic al ispitei cu care Prințul Marco își petrece timpul în Thailanda. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

„Principesa” Bianca, jigniri fără precedent la adresa Gabrielei

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco formează un cuplu de zece ani. Cei doi au decis să meargă în Thailanda să își testeze relația, pentru că femeia este extrem de geloasă și posesivă, după cum au mărturisit aceștia. Numai că insula nu i-a ajutat prea mult. Dimpotrivă. Concurentul s-a arătat fericit să petreacă timp cu Gabriella Barbu, iar asta a stârnit reacții atât în vila fetelor, cât și în rândul publicului.

După ce a auzit mai multe conversații și a văzut imagini greu de privit cu soțul și ispita, Bianca nu s-a mai abținut, iar în episodul 7 a răbufnit și o jignește fără ezitare pe tânără. În imaginile difuzate exclusiv pe Antena Play se poate observa cum spune în fața Nattashei, Claudiei și a două ispite masculine că bruneta ar fi putut investi altfel banii, în loc să apeleze la intervenții chirurgicale pentru un posterior mai voluminos. Mai mult decât atât, iubita lui Ionuț Mocăniță o susține și spune că nici ei nu îi place aspectul fizic pe care îl are Gabriella.

„Vai, am curul prea mare. 6 kile de cur. Am zis la testimonial că are curu cât o găleată! Hai mă frate, puteai să cheltui banii mai bine. Cheltui banii degeaba”, a declarat Bianca Ghiurcă la Insula Iubirii.

Cum a căzut Prințul Marco în ispită

Prințul Marco și Gabriella au ieșit la un nou date. Aceștia au avut o ședință foto de senzație în piscină, acolo unde au renunțat la distanță. Punctul culminant abia acum vine: atunci când au urcat în mașină, crezând că nu există camere de filmat, Gabriella se așează în poala lui Marco, iar el îi face masaj la picioare. Totodată, apropierea lor este din ce în ce mai evidentă, pentru că au ajuns să se țină de mână.

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