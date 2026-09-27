Maria și Marius Avram, la un pas de despărțire? Fosta concurentă de la Insula Iubirii e sinceră: „S-au întâmplat anumite lucruri”

Maria și Marius Avram, la un pas de despărțire? Fosta concurentă de la Insula Iubirii e sinceră: „S-au întâmplat anumite lucruri”
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Maria și Marius Avram. Sursa foto Social media
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Maria și Marius Avram nu par să fi scăpat de probleme nici după ce s-au întors din Thailanda! Au plecat separat de la „Insula Iubirii”, s-au împăcat și au încercat să repare căsnicia, dar acum Maria a recunoscut că ceva s-a rupt din nou între ei.

Blondina a spus că relația s-a răcit și că anumite lucruri făcute de soțul ei, dar nevăzute la televizor, au făcut-o să-l privească altfel. Și aici începe partea interesantă, pentru că publicul a crezut că a văzut tot ce era de văzut în sezonul 9!

Marius s-a apropiat de Oana Monea, Maria a avut propria poveste cu Cătălin Brănză, iar cei doi au plecat din Thailanda separat. Ei și-au mai dat o șansă în România, doar că împăcarea n-a pus totul la loc.

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Maria și Marius, la un pas de depărțire?

Maria a recunoscut că, în ultima perioadă, între ei s-a instalat o răceală pe care nu o mai poate ascunde.

„Suntem într-o redescoperire. Mai concret, s-au întâmplat anumite lucruri cu aproximativ 2 săptămâni înainte de difuzarea „Reuniunii” și ne-am răcit. Ceva s-a întâmplat cu mine. Nu stiu ce anume. Parcă m-am îndepărtat. Au fost niște lucruri din partea lui care n-au fost niciodată arătate și pe mine m-au trezit cumva la realitate”, a declarat Maria Avram, la podcastul Face to Face.

Maria și Marius Avram

Maria și Marius Avram. Sursa foto Social media

Aici rămâne marea întrebare: la televizor s-au văzut apropierile, certurile, tentațiile și tot circul din Thailanda? Maria a spus însă că au existat și alte episoade, dar care n-au fost arătate. Și tocmai acelea ar fi schimbat ceva în interiorul ei.

A trecut printr-o experiență traumatizantă

Blondina a povestit și despre una dintre cele mai dureroase experiențe prin care a trecut. Fosta concurentă a povestit că a pierdut o sarcină în timpul unei vacanțe la munte, după un accident. La acel moment, nici măcar nu știa că este însărcinată.

„Eram la munte și, dintr-o neatenție, bine, nu știam că sunt însărcinată, s-a întâmplat un mic accident și… A fost un șoc foarte mare. Cred că nici acum nu am trecut peste chestia respectivă (…) Este unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru mine”, a povestit blondina într-o ediție din trecut a aceluiași podcast.

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