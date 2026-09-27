A fost emis un RO-Alert în nordul județului Tulcea! Localnicii sunt sfătuiți să se adăpostească

A fost emis un RO-Alert în nordul județului Tulcea! Localnicii sunt sfătuiți să se adăpostească
RO-Alert
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Autoritățile au emis duminică seară un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, după ce în zona de graniță cu Ucraina au fost identificate ținte aeriene. Oamenii au fost avertizați cu privire la o posibilă incursiune de drone și sfătuiți să ia măsuri de protecție.

Mesajul a fost transmis cu puțin timp înainte de ora 20:41, după ce autoritățile au semnalat prezența unor ținte aeriene în apropierea frontierei. Potrivit ISU Tulcea, populația din zona vizată a fost informată prin sistemul RO-Alert și îndemnată să rămână vigilentă.

A fost emis un RO-Alert în nordul județului Tulcea

În mesajul de avertizare, locuitorii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În cazul în care nu au acces la astfel de spații, recomandarea autorităților a fost să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori.

„Alertă extremă. Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert transmis populației.

Până la momentul informării, reprezentanții ISU Tulcea au precizat că nu au fost înregistrate apeluri la numărul de urgență 112 în legătură cu situația semnalată. Alerta a fost emisă în contextul identificării unor ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina, autoritățile monitorizând evoluția situației.

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