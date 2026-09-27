Alertă în România! O dronă a pătruns în spațiul aerian, lângă Chilia Veche

Alertă în județul Tulcea, în noaptea de 26 septembrie, după ce o țintă aeriană a fost detectată în zona localității Chilia Veche și a intrat în spațiul aerian național. Incidentul a determinat autoritățile să ia măsuri imediate pentru verificarea și supravegherea obiectului.

Oamenii din nordul județului au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert, în timp ce aeronave militare au fost trimise în aer pentru a urmări situația și pentru a asigura monitorizarea spațiului aerian.

Populația a primit un mesaj RO-Alert

O posibilă țintă aeriană a fost observată de radarele Ministerului Apărării Naționale în apropierea localității Chilia Veche, în zona frontierei fluviale cu Ucraina.

După identificarea acesteia, Centrul Național Militar de Comandă a transmis informațiile către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Autoritățile au decis avertizarea locuitorilor din nordul județului Tulcea, iar la ora 23:32 populația a primit un mesaj RO-Alert.

Pentru verificarea și supravegherea situației din zona de nord a județului Tulcea, au fost trimise în aer două aeronave F-18 aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită. Acestea au fost sprijinite de un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române, care a decolat pentru monitorizarea spațiului aerian.

Datele furnizate de sistemele radar arată că obiectul aerian a intrat în spațiul aerian al României în zona localității Chilia Veche. Timp de câteva minute, acesta s-a deplasat pe o direcție similară cu traseul brațului Chilia. Ulterior, semnalul a dispărut de pe radare în apropierea localității Pardina.

Măsurile de alertare a populației au fost menținute până la ora 00:48, când alerta aeriană a fost încheiată.

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