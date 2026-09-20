Resturi de dronă în Marea Neagră. Scafandrii Forțelor Navale au intervenit

Resturi de dronă în Marea Neagră. Scafandrii Forțelor Navale au intervenit
Dronă/Sursa foto: Arhivă CANCAN
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Resturi de dronă au fost eliminate duminică, 20 septembrie, din Marea Neagră. Acestea au fost descoperite în zona Grindului Chituc, județul Constanța. Scafandrii Forțelor Navale au intervenit rapid, anunță Ministerul Apărării Naționale.

Duminică, 20 septembrie, în cursul dimineții, au fost identificate resturi de dronă. Ele se aflau în zona Grindului Chituc, în jurul orei 09:30. Scafandrii de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale au ajuns rapid la fața locului și le-au neutralizat.

Pe toată durata procedurii de eliminare, zona a fost securizată. Mai mult decât atât, potrivit Ministerului Apărării Naționale, în urma intervenției nu mai există pericol pentru populație.

Resturi de dronă în Marea Neagră

Garda de Coastă a solicitat sprijinul Ministerului Apărării Naționale pentru verificarea unui obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană.

Ajunși la fața locului, scafandrii de lutpă EOD din cadrul Forțelor Navale au descoperit bucăți ale aparatului de zbor la aproximativ 50 de mile marine est de Grindul Chituc.

„În dimineaţa zilei de duminică, 20 septembrie, în jurul orei 09.30, o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forţelor Navale Române a intervenit pentru neutralizarea unor resturi de dronă în zona Grindului Chituc, judeţul Constanţa”, arată comunicatul transmis de Ministerul Apărării Naționale,

În plus, pe toată durata desfășurării intervenției, zona a fost securizată, iar după încheierea demersurilor, MApN a anunțat că populația se află în afara oricărui pericol.

 „La faţa locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată şi nu există pericol pentru populaţie sau pentru traficul naval”, mai arată comunicatul.

A fost alertă în Tulcea, după ce au fost identificate drone în apropiere de Chilia și Periprava

În contextul actual, când războiul de la granița țării noastre este în plină desfășurare, tot mai multe drone apar pe teritoriul României. Acum cinci zile, locuitorii din Tulcea au primit un nou mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-Alert, pentru că au fost detectate drone în apropiere de Chilia și Periprava.

Trei ținte au fost identificate la intervale orare apropiate. Prima se afla în zona Chiliei, în jurul orei 03:10. Celelalte două au fost detectate în apropiere de Periprava, însă alerta s-a încheiat la scurt timp. În plus, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian românesc.

VEZI ȘI: O dronă s-a prăbușit și a luat foc în Suceava, la doar câțiva metri de casele localnicilor: ”În partea asta a spart geamul”

Alertă la granița României. Două avioane F-14 au decolat pentru a survola zona

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