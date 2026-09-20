Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis

Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis
Spațiul verde din fața blocului / Sursa foto: Pexels
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Transformarea unei porțiuni de spațiu verde dintre blocuri într-o mică grădină nu este întotdeauna permisă. Chiar dacă plantarea unor flori sau legume poate părea o inițiativă lipsită de riscuri, intervențiile asupra terenurilor aflate în proprietatea publică sunt reglementate prin lege. Fără aprobările necesare, locatarii se pot trezi cu sancțiuni financiare considerabile.

Cei care locuiesc la parter aleg uneori să amenajeze porțiunile de teren din apropierea apartamentelor ca pe propriile grădini. Deși astfel de spații pot schimba în bine aspectul zonei și pot deveni adevărate pete de culoare între blocuri, ele rămân supuse unor reguli privind utilizarea terenului comun.

Totuși, o astfel de inițiativă se poate transforma rapid într-o problemă pentru locatari. Atunci când modificările sunt făcute fără aprobările necesare, Poliția Locală poate interveni și poate dispune sancțiuni pentru ocuparea sau amenajarea neautorizată a spațiului.

Spațiul verde din apropierea unui bloc nu devine automat proprietatea locatarilor. În funcție de regimul juridic al terenului, acesta poate face parte din domeniul public sau privat al autorității locale, ceea ce înseamnă că primăria poate dispune intervenții pentru lucrări de infrastructură, întreținere sau amenajare.

În ultima perioadă, autoritățile locale acordă o atenție sporită modului în care sunt folosite aceste suprafețe. Amenajările realizate fără autorizație pot fi înlăturate, iar persoanele care modifică spațiul fără acordurile necesare se pot confrunta cu sancțiuni.

Sursa foto: Pexels

Locatarii riscă amenzi de până la 2.500 de lei

Mulți locatari cred că porțiunea de teren aflată chiar în fața apartamentului le aparține, însă lucrurile nu stau întotdeauna așa. În cele mai multe situații, spațiile verzi dintre blocuri sunt administrate de autoritățile locale. Orice plantare, amenajare sau îndepărtare a vegetației trebuie făcută cu respectarea regulilor stabilite de primărie.

Regulile privind utilizarea spațiilor verzi prevăd sancțiuni pentru intervențiile făcute fără aprobările necesare. Potrivit Legii 24/2007, transformarea unei astfel de suprafețe în teren pentru cultivarea legumelor, săpăturile sau împrejmuirea improvizată pot fi sancționate.

Pentru persoane fizice, amenzile pot ajunge la 2.500 de lei, iar îndepărtarea ilegală a arborilor poate atrage sancțiuni suplimentare, de peste 3.000 de lei pentru fiecare exemplar, în funcție de situație.

Asociațiile de proprietari trebuie să țină cont de statutul terenului înainte de a face amenajări pe cont propriu. Investițiile realizate fără acordul autorităților pe suprafețe aflate în domeniul public nu oferă garanția că vor fi păstrate.

Astfel, florile plantate, gardurile decorative sau alte amenajări pot fi îndepărtate dacă zona este necesară pentru lucrări publice. Autoritatea locală poate interveni pentru proiecte de infrastructură, rețele de utilități ori reorganizarea spațiului, inclusiv prin amenajarea unor locuri de parcare.

Pentru ca amenajarea și îngrijirea spațiului verde să se facă în condiții legale, locatarii trebuie să obțină acordul autorității locale și să respecte condițiile stabilite de aceasta. Într-o eventuală înțelegere cu primăria pot fi prevăzute atât tipurile de plante acceptate, cât și regulile privind întreținerea terenului.

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