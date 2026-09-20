Oana Radu, după ce a slăbit 16 kilograme în 46 de zile: „Am ales pentru a treia oară să-mi pun ambiția la bătaie”

Oana Radu a acumulat în ultimii trei ani în jur de 25 de kilograme. Artista s-a mobilizat, ambiționat și a reușit să slăbească 16 kilograme. Aceasta a povestit în mediul online cum a ajuns la un trup de invidiat.

Oana Radu a fost mereu deschisă și a vorbit cu fanii ei despre problemele pe care le are cu kilogramele în plus. În ultima perioadă, a recunoscut că și-a neglijat silueta, însă când a simțit că e prea mult, s-a pus pe treabă.

Din cauza criticilor care au marcat-o, cântăreața s-a ambiționat pentru a treia oară și a slăbit în jur de 16 kilograme. Vedeta a precizat că nu a apelat la ajutorul intervențiilor chirurgicale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Oana Radu, după ce a slăbit 16 kilograme în 46 de zile

Artista a împărtășit cu fanii ei reușita de a da jos kilogramele în plus. Oana Radu spune că și de această dată s-a concentrat pe sport și alimentație. După 46 de zile, aceasta se simte mai în formă ca niciodată.

„În ultimii trei ani, am acumulat aproape 25 de kilograme și m-ați blamat, m-ați judecat, m-ați jignit. Atunci când spui că nu mai poți, fă-o și fă-le și poze. Într-o lume plină de scurtături, tratamente-minune și tot felul de trucuri, eu am ales pentru a treia oară să-mi pun ambiția la bătaie. Abia așteptam să împărtășesc cu voi asta! -16 kilograme în 46 de zile!”, a povestit Oana Radu.

De-a lungul timpului, aceasta a povestit cum în anul 2014 a slăbit peste 50 de kilograme, ajungând astfel de la 120 de kilograme la 64 de kilograme.

Vedeta nu și-a micșorat stomacul

Oana Radu a fost intens criticată după ce a slăbit considerabil. Mulți au crezut că a apelat la micșorarea stomacului, însă vedeta a negat acest fapt. În realitate, artista și-a schimbat stilul de viață, a avut grijă de alimentație și a făcut sport în mod regulat.

Pe de altă parte, a povestit în cadrul unui podcast că încă din copilărie s-a confruntat cu probleme de greutate. Și-a amintit de un moment amuzant, atunci când mama ei a pregătit 120 de eclere, iar ea le-a devorat pe ascuns.

VEZI ȘI: Trucul care a ajutat-o pe Oana Radu să dea jos 10 kilograme într-o lună. Ce face în fiecare dimineață

Câte kilograme a dat jos Oana Radu în doar o lună. Artista și-a uimit fanii