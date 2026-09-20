Îți mai aduci aminte de Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up? În ce țară s-a mutat după divorțul de artist și cum arată acum

Îți mai aduci aminte de Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up? În ce țară s-a mutat după divorțul de artist și cum arată acum
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Unde s-a mutat Simina, fosta soție a lui What's Up. Sursa foto: arhivă CANCAN.ro
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Au trecut mai mulți ani de la divorțul dintre What’s Up, pe numele său Marius Ivancea, și Simina Costea, iar viețile celor doi au luat între timp direcții diferite. Dacă artistul a continuat să fie prezent în lumea muzicală și și-a refăcut viața sentimentală, fosta lui soție a ales să se îndepărteze de agitația din România. Află unde s-a mutat!

Ce mai face acum Simina Costea

Simina Costea s-a stabilit la Londra încă din 2022, unde spune că își concentrează energia asupra studiilor, artei și unor proiecte personale.

Un an mai târziu, aceasta mărturisea că nu mai urmărește presa din România și că nu mai știe ce se întâmplă în viața fostului soț.

Relația dintre Simina Costea și What’s Up a durat aproximativ nouă ani. Cei doi s-au căsătorit în 2016, după mai mulți ani de relație, însă mariajul nu a durat decât trei ani. În 2019, au divorțat și au început să își construiască separat viețile.

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Și-a construit o nouă viață la Londra

După despărțire, Simina a făcut o schimbare importantă și a plecat din România. La câțiva ani de la divorț, aceasta povestea că se afla deja de aproximativ un an la Londra și că avea mai multe planuri legate de dezvoltarea sa personală și profesională.

Fosta soție a artistului a explicat că s-a concentrat pe studii, artă și dezvoltarea unui podcast. Totodată, a lăsat să se înțeleagă că, cel puțin pentru următorii ani, nu intenționează să se mute din nou în România.

„Eu am plecat de un an în Londra. Chiar nu mai știu nimic ce se mai petrece cu el, nu mai citesc nici presa. Acum, aici, mă axez pe studii, pe artă, de producerea unui podcast și tot așa. Mai exact pe dezvoltarea mea personal. Nu mă gândesc să revin în țară pentru următorii ani, dar așa vin în România, în vizită la părinții mei’”, a spus Simina Costea pentru Click!

Mutarea în Marea Britanie pare să fi reprezentat pentru Simina mai mult decât o simplă schimbare de domiciliu. După perioada în care viața sa personală era intens urmărită datorită relației cu artistul, aceasta a preferat să își concentreze atenția asupra propriilor obiective.

Simina Costea și What’s Up nu păstrează legătura

iti mai aduci aminte de simina costea, fosta sotie a lui what’s up cum arata in 2026 (1)

Sursa foto: Instagram Simina Costea

Odată cu trecerea anilor de la divorț, legătura dintre cei doi s-a rărit. Simina declara că nu mai păstrează legătura cu fostul soț și că nici nu mai urmărește informațiile apărute în presă despre acesta.

În timp ce What’s Up și-a continuat activitatea muzicală și și-a refăcut viața sentimentală, fiind acum căsătorit cu artista Micky Me, Simina a ales să păstreze distanța față de lumea mondenă din România.

Pentru ea, perioada de după divorț a fost una în care a încercat să își redefinească prioritățile și să își urmeze propriile planuri, departe de atenția publică.

Povestea de dragoste dintre Simina și What’s Up

Simina Costea și Marius Ivancea au avut o relație de aproximativ nouă ani înainte de divorț. Cei doi s-au căsătorit în 2016, după șase ani de relație, iar ceremonia a avut loc la Palatul Știrbey. Nașii lor au fost Andra și Cătălin Măruță.

La acel moment, cuplul era unul cunoscut în showbizul românesc, însă mariajul s-a încheiat după doar trei ani. În 2019, cei doi au divorțat, după o perioadă în care relația lor ajunsese să fie marcată de tensiuni.

După separare, What’s Up a rămas în atenția publicului prin proiectele sale muzicale și prin viața personală, în timp ce Simina a ales să fie din ce în ce mai discretă.

De ce a părăsit România?

Îți mai aduci aminte de Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up În ce țară s-a mutat după divorțul de artist

Sursa foto: Instagram Simina Costea

Într-o declarație făcută în urmă cu mai mulți ani, Simina Costea vorbea despre schimbările prin care trecea și despre dorința de a-și recâștiga liniștea.

Fosta soție a lui What’s Up spunea atunci că a început să aibă mai multă încredere în propriile decizii și să privească diferit lucrurile pe care și le dorește de la viață.

„Îmi doresc să fiu fericită şi liniştită. Pentru că, într-un fel, mi-a fost frică de absolut orice a fost în jurul meu, până acum. Credeam că nu sunt suficient de bună să-mi urmez visele, să fac anumite lucruri ce ţin de viaţa personală. Acum cred că ştiu şi ce vreau şi, dacă nu ştiu, nu mi-e frică să învăţ. Am mai mult curaj să nu mai fiu mândră şi să nu mai fac lucruri din orgoliu. Sunt mult mai deschisă”, declara Simina în urmă cu ceva timp.

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