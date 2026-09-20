Motivul real pentru care Bianca Ghiurcă este geloasă: „La mine dacă nu mai e gelozie, nu mai e iubire”

Motivul real pentru care Bianca Ghiurcă este geloasă: „La mine dacă nu mai e gelozie, nu mai e iubire”
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Bianca Ghiurcă/ sursa foto: social media
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Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au decis să meargă la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Concurenta este geloasă, chiar posesivă, iar asta îl deranjează teribil pe partenerul ei. Tocmai din acest motiv, bărbatul vrea să îi demonstreze că poate avea încredere în el.

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au o relație de un deceniu. Cei doi au făcut pasul cel mare în urmă cu trei ani, atunci când au devenit soț și soție. Numai că un act nu i-a dovedit concurentei că partenerul ei este fidel.

Aceștia au ajuns în Thailanda pentru ca Marco să îi demonstreze că poate avea încredere în el și că în inima lui este doar ea. Cu toate acestea, din primele ediții, Bianca a izbucnit în lacrimi și au încercat-o emoțiile. Șatena a dezvăluit motivul real pentru care este geloasă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Motivul real pentru care Bianca Ghiurcă este geloasă

Concurenta de la Insula Iubirii a fost deschisă cu ispita masculină alături de care a ieșit la date. Aceasta i-a povestit despre relația pe care o are cu Marco și de unde vine gelozia ei, chiar și posesivitatea.

Ea a afirmat că este felul ei de a iubi și că toate sentimentele sale puternice vin la pachet cu gelozia. Mai mult decât atât, a explicat că în cazul ei, este una dintre formele prin care își exprimă iubirea față de partener.

„Fiecare iubește în modul lui. Eu așa iubesc. Poate și din prea multă iubire e posesivitatea asta și obsesia asta față de el”, a declarat Bianca Ghiurcă la Insula Iubirii.

În plus, este de părere că gelozia apare tocmai atunci când iubești. Pentru ea, nu există conceptul de iubire, fără puțină gelozie sau posesivitate. Bianca Ghiurcă susține că un om care nu este gelos nu are sentimente reale.

„La mine dacă nu mai e gelozie, nu mai e iubire. Nu există. Nu ai cum să nu fii gelos, înseamnă că nu îți pasă”

Bianca Ghiurcă/ sursa foto: captură video Antena 1

Bianca Ghiurcă/ sursa foto: captură video Antena 1

Prințul Marco a trimis-o pe ispita Gabriella în camera sa

În timp ce soția sa este geloasă, Prințul Marco îi încearcă emoțiile la cote maxime. Acesta a trimis-o pe Gabriella la el în cameră, chiar dacă știa că este una dintre limitele impuse de parteneră. El i-a spus ispitei că se poate folosi orice parfum își dorește, însă pe noptieră o așteptau fotografii cu Bianca și Prințul.

„Am lăsat-o pe Gabriela să se ducă, o să găsească o surpriză pe noptiera mea. Vreo 10 poze mi-am adus de acasă și le-am pus acolo. În fiecare seară… cu noi, cu animalele. Eu o iubesc prea mult”, a spus Prințul Marco.

VEZI ȘI: Prințul Marco, mărturisiri despre căsnicia cu Bianca Ghiurcă: „Mă simt foarte controlat”

Bianca Ghiurcă l-a prins în fapt pe Prințul Marco. Gestul pe care îl face pe ascuns concurentul de la „Insula iubirii” când vede o femeie cu forme

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