De ce a trimis-o Prințul pe Gabriella în camera lui, de fapt. Ce a pregătit pe noptieră pentru ispita de la Insula Iubirii

De ce a trimis-o Prințul pe Gabriella în camera lui, de fapt. Ce a pregătit pe noptieră pentru ispita de la Insula Iubirii
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De ce a mers Gabriella în camera lui Marko
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Interacțiunea dintre Marco și Gabriella a ajuns la un alt nivel. Concurentul a invitat ispita în camera lui, însă momentul a luat o turnură neașteptată atunci când ispita a văzut ce avea Prințul pe noptieră.

Marco și soția sa, Bianca Ghiurcă, au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația și pentru a vedea dacă pot trece împreună peste provocările celor 21 de zile. Rămâne însă de văzut cum vor influența experiențele din Thailanda relația lor.

De când Gabriella, fosta ispită de la Insula Iubirii Spania, a apărut în vilă, Marco a început să petreacă tot mai mult timp alături de ea. Cei doi au devenit apropiați, iar interacțiunile lor au depășit treptat simplele discuții și glume din cadrul grupului.

Ce a găsit Gabriella în camera lui Marco

Marco a făcut mai multe gesturi care au atras atenția în ultimele zile. Concurentul a intrat în apă alături de Gabriella și s-au ținut de mână în timp ce erau în jacuzzi. Mai mult, ispita a ajuns chiar în camera lui, după ce acesta i-a spus să folosească un parfum.

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8 poze

Momentul a avut însă o întorsătură neașteptată. Odată ajunsă în cameră, Gabriella a observat fotografiile pe care Marco le avea pe noptieră. Concurentul își adusese de acasă mai multe imagini cu Bianca și cu animalele lor, pe care le păstra aproape în timpul experienței din Thailanda.

Marco le-a explicat apoi ispitelor că fotografiile au un rol important pentru el și că sunt o modalitate prin care își păstrează soția aproape.

„Am lăsat-o pe Gabriela să se ducă, o să găsească o surpriză pe noptiera mea. Vreo 10 poze mi-am adus de acasă și le-am pus acolo. În fiecare seară… cu noi, cu animalele. Eu o iubesc prea mult”, a povestit Marco ispitelor.

Sursa foto: Captură Antena 1

La testimonial, concurentul a vorbit despre apropierea de Gabriella și a explicat că experiența îl ajută să își demonstreze sentimentele pentru Bianca. Marco susține că soția sa trebuie să aibă mai multă încredere în relația lor și că, indiferent de provocările întâlnite în emisiune, nu își dorește să ajungă la divorț.

„Bianca trebuie să aibă siguranța în ea mai mare, pentru că, pentru mine ea este mult mai importantă decât oricine și asta vreau să îi arăt. ”, a spus Marco la testimonial.

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