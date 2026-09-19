Câți ani de viață mai au românii după pensionare. Cum arată situația în comparație cu Europa

Perioada de viață petrecută la pensie de către români este mult mai scurtă comparativ cu media europeană. Potrivit celor mai recente date, bărbații beneficiază de cel mai puțin timp de anii de pensie.

Europenii beneficiază în mare de aproape 20 de ani de viață după pensionare, în timp ce la români perioada estimată este sub acest nivel. Potrivit analizei Eurostat și OECD din 2024, diferențele sunt determinate de speranța de viață și vârsta la care oamenii ies la pensie.

În 2024, la nivel european, vârsta medie de pensionare era de 64,7 ani pentru bărbați și 64 de ani pentru femei. Raportat la speranța de viață, un bărbat din Uniunea Europeană avea, în medie, o perioadă de 18,4 ani de viață de trăit după pensionare. În cazul femeilor, perioada de viață de după pensionare ajungea la 21,8 ani.

Femeile trăiesc mai mult decât bărbații

Bărbații din România au o speranță de viață de 15,1 ani după atingerea vârstei de pensionare, în timp ce femeile aproape de 20 de ani. La nivel european, România se află printre țările cu cele mai mici valori ale acestor indicatori. La nivel UE, femeile au, în medie, speranță de viață cu 3,4 ani mai mare decât bărbații după vârsta de pensionare. Doar în Ungaria (18,6 ani) și Bulgaria (18,8 ani) femeile au o perioadă estimată mai scurtă.

Diferențele dintre țări sunt mari. Pentru bărbați, indicatorul ajunge la 22 de ani în Luxemburg, cea mai mare valoare din UE. În cazul femeilor, Luxemburg depășește 25 de ani. Turcia are cele mai mari valori dintre cele 32 de țări incluse în analiză — 27,3 ani pentru bărbați și 34,5 ani pentru femei — însă vârstele de pensionare folosite în calcul sunt mult mai mici: 52, respectiv 49 de ani.

Aceste diferențe apar deoarece indicatorul se calculează corelând vârsta legală de pensionare din fiecare țară cu speranța de viață generală la acea vârsta. Speranța de viață din România este una dintre cele mai scăzute, ceea ce înseamnă că perioada bătrâneții devine automat mai scurtă.

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