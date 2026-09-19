Dezvăluire neașteptată despre Nattasha de la Insula Iubirii! Ce probleme de sănătate are

În ediția de sâmbătă, 19 septembrie, confesiunile băieților de la primul bonfire continuă să stârnească umirea telespectatorilor. Lorenzo a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă iubita sa, dominatoarea Nattasha Black.

Prima ceremonie a focului continuă să scoată la suprafață secrete și informații bine păstrate până acum. Ajuns față în față cu primele imagini cu iubita sa de pe insula fetelor, Lorenzo i-a mărturisit lui Radu Vâlcan că a fost îngrijorat în ceea ce privește starea emoțională și de sănătate a iubitei sale.

El a povestit că la ultima revedere, în timpul ceremoniei de prezentare a ispitelor, el a întrebat-o prin semne pe Nattasha Black dacă este bine, iar ea i-a răspuns negativ. Acela a fost momentul de care s-a temut cel mai tare, sperând că starea ei să nu se fi agravat atât de mult încât să fie nevoită să apeleze la pastilele pentru inimă, pe care le ia de obicei în situații de criză sau în episoade de stres extrem.

”Am întrebat-o dacă este bine și mi-a făcut semn că nu. Ea când este stresată, când nu este bine din punct de vedere emoțional i-a niște pastile de inimă și m-am temut să nu se ajungă acolo”, a spus Lorenzo.

Lorenză a fost căsătorit și are trei copii

Tot în timpul primei ceremonii a focului, Lorenzo a dezvăluit că, la fel cum el îi acceptă Nattashei meseria de dominatoare, și ea face anumite compromisuri importante în relație. Iar unul dintre ele are legătură cu trecutul său. Lorenzo a mărturisit că a mai fost căsătorit și că este tatăl a trei copii.

Lorenzo: ”Eram sigur că o să se discute despre subiectul ăsta (n.r meseria de dominatoare) și că oamenii o să fie curioși. Eu nu am fost curios și nici nu o să fiu. Am acceptat, la început nu am fost de acord, dar acum nu mai am nicio problemă. Nu orice bărbat poate accepta meseria ei. Și în meseria ei sunt limite” Radu Vâlcan: ”A mai spus că ai ajuns să înțelegi ceea ce face și ea înțelege anumite lucruri la tine. La ce se referă?” Lorenzo: Și eu sunt un om divorțat, am trei copii și posibil să se fi referit la chestia asta, că mă acceptă cu trei copii”

Nattasha și Lorenzo par să fie cuplul care a atras cel mai mult atenția până acum, mai ales din prisma meseriilor pe care le au. Atenția tuturor a picat pe brunetă, asta după ce a dezvăluit că este dominatoare de șapte ani. Meseria ei este una aparte, iar pentru a o practica aceasta a făcut o școală specială la Londra.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă, iar când am terminat școala am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte (n.r. sunt clienții ei), care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva. Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină. Eu din asta trăiesc”, a mărturisit Nattasha Black, la Insula Iubirii.

Am aflat cel mai bine păzit secret al Nattashei Black de la Insula iubirii. Imagini rare cu dominatoarea de pe vremea când se intitula Carmen Ionescu și nu avea operații estetice

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