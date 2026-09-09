Concurenta de la Insula Iubirii, cerută în căsătorie la bonefire-ul final. Nicio ispită n-a reușit să-i despartă!

Concurenta de la Insula Iubirii, cerută în căsătorie la bonefire-ul final. Nicio ispită n-a reușit să-i despartă!
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Au venit în Thailanda pentru a vedea dacă iubirea lor poate trece testul tentațiilor și al distanței, însă au plecat de pe „Insula Iubirii” cu o surpriză de proporții. Dacă până acum CANCAN.RO v-a dezvăluit ce cupluri nu au reușit să reziste provocărilor și apropierii de ispite, a venit momentul să spunem povestea celor care au demonstrat că relația lor este mai puternică decât orice tentație. Vezi mai jos cum s-a terminat aventura pentru cei doi! 

CANCAN.RO a aflat cine sunt concurenții care au trecut cu brio testul iubirii și, mai mult decât atât, cum s-a încheiat aventura lor în Thailanda. Este vorba despre Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă, cunoscut drept Lorenzo, ambii în vârstă de 31 de ani și stabiliți în Marea Britanie.

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă au trecut testul insulei

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă au trecut testul insulei

Cei doi au pășit pe insulă după aproximativ un an și șapte luni de relație, hotărâți să afle dacă ceea ce construiseră împreună poate rezista unui test considerat unul dintre cele mai periculoase pentru orice cuplu.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Încă de la prezentarea concurenților, Nattasha Black a atras atenția prin ocupația sa. Bruneta lucrează de aproxiativ șapte ani ca dominatoare, o profesie pe care și-o asumă și despre care a vorbit deschis. Însă, deși Lorenzo a lăsat impresia că își susține partenera și acceptă ceea ce face, concurentul nu a părut să fie întotdeauna confortabil cu ideea de a vedea concret cum se desfășoară activitatea acesteia.

Cu toate acestea, Nattasha și Lorenzo au reușit să rămână concentrați unul asupra celuilalt pe tot parcursul experienței din Thailanda

În ciuda tentațiilor, a petrecerilor și a aproprierilor, cei doi și-au respectat partenerii și nu au permis ca acțiunile lor să depășească limitele pe care și le-au impus. Cu alte cuvinte, cei doi nu au căzut pradă ispitelor.

La bonfire-ul final, Nattasha și Lorenzo nu au avut nimic de reproșat unul celuilalt. Nu au existat imagini compromițătoare, trădări sau gesturi care să pună relația lor sub semnul întrebării. Așa că, Lorenzo a ajuns la concluzia că bruneta este femeia alături de care își dorește să-și petreacă viața. Iar la finalul aventurii din Thailanda, concurentul a făcut pasul cel mare și a cerut-o pe Nattasha în căsătorie.

Dacă pentru unele cupluri reality show-ul a însemnat despărțirea sau chiar începutul unor noi relații cu ispitele, pentru Nattasha și Laurențiu, „Insula Iubirii” reprezintă doar primul capitol al căsniciei lor.

VEZI ȘI: Lorenzo, dezgustat de meseria propriei iubite. De ce nu vrea să o vadă niciodată pe Nattasha la treabă

CITEȘTE ȘI: Al treilea cuplu de la Insula Iubirii! Cine sunt Nattasha și Lorenzo: cei doi au relație de 1 an și 7 luni

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 10 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Mihaela Ceaușescu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 10 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Mihaela Ceaușescu
„Țeapă” de 9.000€ pentru o familie din România, într-un resort „ultra all-inclusive” de 5 stele din Turcia: „În noaptea a cincea, vacanța s-a terminat și am ajuns cu fetița la Urgențe”
„Țeapă” de 9.000€ pentru o familie din România, într-un resort „ultra all-inclusive” de 5 stele din Turcia: „În noaptea a cincea, vacanța s-a terminat și am ajuns cu fetița la Urgențe”
Cum s-a îmbrăcat Volodimir Zelenski la înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Apariție rară a liderului din Ucraina
Cum s-a îmbrăcat Volodimir Zelenski la înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Apariție rară a liderului din Ucraina
A lăsat Amsterdamul pentru o peșteră din Sicilia! Cât a plătit și cât o costă lunar viața în casa desprinsă din filme
A lăsat Amsterdamul pentru o peșteră din Sicilia! Cât a plătit și cât o costă lunar viața în casa desprinsă din filme
Cum a rămas o bătrânică fără economiile familiei. A fost păcălită de un constănțean
Cum a rămas o bătrânică fără economiile familiei. A fost păcălită de un constănțean
Caz ȘOCANT la Brașov. Unii studenți acuză un profesor de HĂRȚUIRE, alții îl apără
Mediafax
Caz ȘOCANT la Brașov. Unii studenți acuză un profesor de HĂRȚUIRE, alții îl apără
Ce audiență a avut MĂRUȚĂ cu „Furnicuțele”: Cifrele nu mint! Debut la Antena 1
Gandul.ro
Ce audiență a avut MĂRUȚĂ cu „Furnicuțele”: Cifrele nu mint! Debut la Antena 1
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
Digi24
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
„Cam multe femei care conduc și iau decizii”. Derapaj sexist al liderului sindical de la Metrorex
Mediafax
„Cam multe femei care conduc și iau decizii”. Derapaj sexist al liderului sindical de la Metrorex
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Frații Pavăl demolează colosul comunist din Sectorul 5 pentru care au plătit 3.300.000 de euro. Ce vor face pe locul fostei fabrici
Prosport.ro
Frații Pavăl demolează colosul comunist din Sectorul 5 pentru care au plătit 3.300.000 de euro. Ce vor face pe locul fostei fabrici
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum și-a reparat Elena Merișoreanu sprâncenele greșit tatuate în America: „Zici că eram cucuvea”. De ce nu vrea să se opereze la gleznă?
Click.ro
Cum și-a reparat Elena Merișoreanu sprâncenele greșit tatuate în America: „Zici că eram cucuvea”. De ce nu vrea să se opereze la gleznă?
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
go4it.ro
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Ce audiență a avut MĂRUȚĂ cu „Furnicuțele”: Cifrele nu mint! Debut la Antena 1
Gandul.ro
Ce audiență a avut MĂRUȚĂ cu „Furnicuțele”: Cifrele nu mint! Debut la Antena 1
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Mediafax Italia
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.