Concurenta de la Insula Iubirii, cerută în căsătorie la bonefire-ul final. Nicio ispită n-a reușit să-i despartă!

Au venit în Thailanda pentru a vedea dacă iubirea lor poate trece testul tentațiilor și al distanței, însă au plecat de pe „Insula Iubirii” cu o surpriză de proporții. Dacă până acum CANCAN.RO v-a dezvăluit ce cupluri nu au reușit să reziste provocărilor și apropierii de ispite, a venit momentul să spunem povestea celor care au demonstrat că relația lor este mai puternică decât orice tentație. Vezi mai jos cum s-a terminat aventura pentru cei doi!

CANCAN.RO a aflat cine sunt concurenții care au trecut cu brio testul iubirii și, mai mult decât atât, cum s-a încheiat aventura lor în Thailanda. Este vorba despre Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă, cunoscut drept Lorenzo, ambii în vârstă de 31 de ani și stabiliți în Marea Britanie.

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă au trecut testul insulei

Cei doi au pășit pe insulă după aproximativ un an și șapte luni de relație, hotărâți să afle dacă ceea ce construiseră împreună poate rezista unui test considerat unul dintre cele mai periculoase pentru orice cuplu.

Încă de la prezentarea concurenților, Nattasha Black a atras atenția prin ocupația sa. Bruneta lucrează de aproxiativ șapte ani ca dominatoare, o profesie pe care și-o asumă și despre care a vorbit deschis. Însă, deși Lorenzo a lăsat impresia că își susține partenera și acceptă ceea ce face, concurentul nu a părut să fie întotdeauna confortabil cu ideea de a vedea concret cum se desfășoară activitatea acesteia.

Cu toate acestea, Nattasha și Lorenzo au reușit să rămână concentrați unul asupra celuilalt pe tot parcursul experienței din Thailanda

În ciuda tentațiilor, a petrecerilor și a aproprierilor, cei doi și-au respectat partenerii și nu au permis ca acțiunile lor să depășească limitele pe care și le-au impus. Cu alte cuvinte, cei doi nu au căzut pradă ispitelor.

La bonfire-ul final, Nattasha și Lorenzo nu au avut nimic de reproșat unul celuilalt. Nu au existat imagini compromițătoare, trădări sau gesturi care să pună relația lor sub semnul întrebării. Așa că, Lorenzo a ajuns la concluzia că bruneta este femeia alături de care își dorește să-și petreacă viața. Iar la finalul aventurii din Thailanda, concurentul a făcut pasul cel mare și a cerut-o pe Nattasha în căsătorie.

Dacă pentru unele cupluri reality show-ul a însemnat despărțirea sau chiar începutul unor noi relații cu ispitele, pentru Nattasha și Laurențiu, „Insula Iubirii” reprezintă doar primul capitol al căsniciei lor.

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