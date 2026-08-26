Al treilea cuplu de la Insula Iubirii! Cine sunt Nattasha și Lorenzo: cei doi au relație de 1 an și 7 luni

Al treilea cuplu de la Insula Iubirii! Cine sunt Nattasha și Lorenzo: cei doi au relație de 1 an și 7 luni
Natasha și Lorenzo, cuplul al treilea de la Insula Iubirii: Sursa foto: Antena 1
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Un nou cuplu intră în aventura „Insula Iubirii”, sezonul 10. Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă, cunoscut drept Lorenzo, au acceptat provocarea de a-și testa relația timp de 21 de zile, departe unul de celălalt.

Noul sezon al emisiunii începe pe 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Cei doi formează cel de-al treilea cuplu prezentat oficial pentru această ediție.

Nattasha și Lorenzo sunt împreună de un an și șapte luni

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă au câte 31 de ani și locuiesc în Marea Britanie. Cei doi sunt împreună de un an și șapte luni și au decis să participe la emisiune pentru a afla cât de puternică este relația lor. Pentru următoarele 21 de zile, partenerii vor fi separați complet. Nu vor putea vorbi și nu vor ști ce face celălalt în fiecare moment. Testul va pune astfel la încercare încrederea dintre ei.

Nattasha are o meserie mai puțin obișnuită. Ea este dominatoare, în timp ce Lorenzo lucrează ca excavatorist și este, totodată, creator de conținut. Lorenzo este cunoscut în mediul online, în special pe TikTok, unde mai multe dintre clipurile sale au devenit virale.

Cum va rezista relația lor în fața tentațiilor

Cei doi au petrecut foarte mult timp împreună de când au început relația. Participarea la „Insula Iubirii” îi va pune însă într-o situație neobișnuită. Timp de 21 de zile, Nattasha și Lorenzo vor trebui să se obișnuiască unul fără celălalt. În plus, fiecare va fi înconjurat de ispite și va avea parte de situații menite să îi testeze limitele.

Rămâne de văzut dacă distanța va scoate la iveală problemele din relația lor sau dacă, dimpotrivă, le va consolida sentimentele.

Nattasha este în zodia Gemeni, în timp ce Lorenzo este Vărsător. Cum se vor comporta cei doi atunci când vor fi puși în fața celor mai dificile situații și dacă relația lor va rezista testului suprem, vom afla începând din 4 septembrie.

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