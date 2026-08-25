Antena 1 a anunțat oficial grila de toamnă. Când se difuzează Insula iubirii și Asia Express

Toamna vine cu schimbări importante în programul Antena 1, iar telespectatorii au aflat deja cum arată grila postului pentru următoarea perioadă. Cele mai urmărite producții ale momentului își fac loc în prime-time, iar Asia Express și Insula Iubirii vor ocupa mai multe seri pe săptămână.

Postul de televiziune a stabilit un program în care reality-show-urile au un rol principal. Astfel, Asia Express va fi difuzat de patru ori pe săptămână, în timp ce Insula Iubirii va putea fi urmărită în serile de vineri și sâmbătă. În paralel, Antena 1 pregătește și premiera unui nou serial care va completa oferta de toamnă.

Antena 1 anunțat oficial grila de toamnă

Prima producție care își începe parcursul în noua grilă este „Destine cu parfum de lavandă”. Serialul va avea premiera pe 27 august, iar telespectatorii îl vor putea urmări în fiecare joi, de la ora 20:30. Producția ocupă astfel o seară dedicată serialelor, în timp ce restul săptămânii este dominat de emisiunile de divertisment și reality-show-urile care au atras un număr mare de telespectatori.

Un alt punct important al grilei este revenirea Insula Iubirii. Noul sezon va debuta pe 4 septembrie, iar premiera este programată pentru seara de vineri, de la ora 20:30. Reality-show-ul va avea apoi o a doua difuzare în weekend, sâmbătă, începând cu ora 20:00.

Fanii emisiunii vor avea, așadar, două seri consecutive în care vor putea urmări poveștile concurenților, evoluția relațiilor și toate momentele care apar pe parcursul testului de pe insulă. Alegerea celor două zile de difuzare plasează producția în centrul programului de weekend al Antenei 1.

Și Asia Express ocupă un loc important în grila de toamnă. Emisiunea va putea fi urmărită luni, marți și miercuri, de la ora 20:30. Astfel, începutul de săptămână va fi rezervat aventurii și competiției dintre echipele care pornesc pe un traseu plin de provocări.

Programul reality-show-ului nu se oprește însă la mijlocul săptămânii. Asia Express va avea o ediție și duminică seara, de la ora 20:00, începând cu 6 septembrie. Practic, telespectatorii vor avea patru seri pe săptămână dedicate competiției, ceea ce transformă producția într-una dintre principalele atracții ale noii grile.

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