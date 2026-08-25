S-a anunțat cel de-al doilea cuplu de la Insula iubirii! Cine sunt Remi și Bianca

Sezonul 2026 al emisiunii „Insula Iubirii” se apropie cu pași repezi, iar lista cuplurilor care au acceptat provocarea din Thailanda începe să prindă contur. După primul cuplu anunțat oficial, producătorii au dezvăluit și cea de-a doua pereche care va păși în aventura de la Antena 1. Este vorba despre Remi Dobre și Bianca Iotu, doi tineri care formează un cuplu de trei ani și care au decis să își pună relația la încercare într-unul dintre cele mai dificile contexte pentru îndrăgostiți.

Cei doi au 24, respectiv 36 de ani, iar diferența de vârstă dintre ei a reprezentat încă de la început unul dintre aspectele care i-au făcut să privească această poveste cu mai multă prudență. Cu toate acestea, relația lor a evoluat în timp, iar ceea ce inițial părea greu de imaginat s-a transformat într-o poveste de iubire care durează deja de câțiva ani.

Cine sunt Remi și Bianca

Bianca Iotu activează în domeniul sportului și este instructor de pilates. Tânăra și-a transformat pasiunea într-o adevărată activitate profesională și deține propriul studio, unde lucrează cu persoane interesate să adopte un stil de viață mai activ. Pentru ea, schimbarea nu a însemnat doar o etapă profesională, ci și una personală importantă.

Remi Dobre este creator de conținut și s-a făcut remarcat în mediul online prin materialele sale originale. Conținutul publicat de acesta a atras tot mai multă atenție în ultima perioadă, iar apariția sa în „Insula Iubirii” îl va aduce acum într-un cu totul alt tip de lumină, departe de zona online și direct în centrul unui test de cuplu.

Povestea dintre Remi și Bianca a început într-un context neașteptat. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul fratelui Biancăi, care era prieten cu Remi. Întâlnirea a avut loc în timp ce aceștia se aflau în străinătate, la un festival. Diferența de vârstă dintre ei a fost unul dintre motivele pentru care nu au considerat, la început, că între ei ar putea exista o relație.

Timpul a schimbat însă lucrurile, iar apropierea dintre cei doi a devenit din ce în ce mai puternică. Bianca nu locuia în România în perioada în care l-a cunoscut pe Remi, însă ulterior a făcut o schimbare importantă în viața sa și s-a mutat în țară. Decizia i-a permis să își urmeze pasiunea pentru pilates și, în același timp, să își construiască viața alături de partenerul său.

După trei ani de relație, cei doi au ajuns într-un punct în care simt nevoia să afle mai clar încotro se îndreaptă povestea lor. Tocmai de aceea au acceptat provocarea „Insula Iubirii”, unde fiecare va fi separat de partener și va avea de înfruntat numeroase situații menite să testeze încrederea, fidelitatea și sentimentele.

Pentru Bianca, unul dintre obiectivele importante ale participării este să obțină mai multă comunicare și siguranță emoțională în relație. În cazul lui Remi, provocarea este aceea de a demonstra că poate construi alături de partenera sa stabilitatea pe care aceasta și-o dorește.

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