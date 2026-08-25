Dorian Popa, ironizat de Mircea Badea, după ce a mers la Patiseria Amzei: „Acum treaba e completă și pe partea de băluțe”

Repostarea Mircea Badea Dorian Popa: Sursa: Instagram Mircea Badea
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Scandalul merdenelelor de la Piața Amzei continuă să stârnească reacții în mediul online. După zile întregi de controverse, produsul devenit viral a ajuns acum să fie testat și de Dorian Popa. Influencerul a mers personal la Piața Amzei, de unde a cumpărat și a gustat celebrele merdenele.

Filmarea lui Dorian Popa a fost ulterior distribuită și de Mircea Badea, care a avut o reacție ironică la adresa întregului episod.

Dorian Popa, la coadă pentru celebrele merdenele

Dorian Popa a filmat experiența și le-a arătat urmăritorilor săi atât coada formată la Piața Amzei, cât și produsul pentru care s-a creat întreaga controversă. Influencerul a remarcat numărul mare de oameni care au venit să cumpere merdenele. În stilul său caracteristic, Dorian Popa a comentat situația și a explicat că oamenii par să fi venit inclusiv pentru a-și arăta susținerea față de comerciant.

„Ce mă bucur că pentru prima oară în viața mea văd și eu exact al doilea tăiș al hate-ului. Uitați-vă, vă rog frumos, ce frumusețe aici. Am venit să facem un vlogulescu, să vedeți și voi unde e problema asta cu margarina. M-am întors de la concerte și tot ce aud e merdenea, margarină, merdenea, margarină. Uitați-vă, vă rog frumos, ce coadă superbă. Peste o oră stă lumea la coadă ca să mănânce, în semn de susținere, de la nea Mihai. Vă spun eu, mă bucură foarte tare. Nu pot să fiu mai fericit decât sunt astăzi când văd atâția oameni care vin să susțină un alt om, care, ce crezi? S-a nimerit în bătaia focului online. Acum, în ziua de astăzi, știi cum e, de ce să faci vizualizarea pe ce e frumos și să te chinui când poți să arunci cu… și te-ai trezit cu vizualizările? Dar ce faci când te trezești? Încep degustarea, frații mei, să vă pupe tata, uitați-o cum arată, tati! S-o și desfacem, ca să înțelegeți ce se întâmplă aici, înăuntru. Să vă curgă băluțele de poftă!”

Mircea Badea a intervenit în scandalul merdenelelor

Videoclipul lui Dorian Popa nu a trecut neobservat nici de Mircea Badea. Prezentatorul a repostat filmarea pe rețelele de socializare și a adăugat un mesaj ironic.

„Acum treaba e completă și pe partea de băluțe”, a scris Mircea Badea.

Reacția sa vine după ce scandalul legat de merdenelele de la Piața Amzei a ajuns unul dintre subiectele intens discutate în mediul online. În timp ce unele persoane au criticat produsele, alții au ales să le cumpere tocmai pentru a-și arăta susținerea față de comerciantul aflat în centrul scandalului.

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