„Spin & Splash by CSID.ro”, două zile de sport, joacă, sănătate și surprize pentru întreaga familie, la THERME București

„Spin & Splash by CSID.ro”, două zile de sport, joacă, sănătate și surprize pentru întreaga familie, la THERME București
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

În weekendul 29-30 august 2026, „Ce se întâmplă, Doctore?” și THERME București invită publicul la un nou eveniment marca CSID.ro, „Spin & Splash”, dedicat mișcării, distracției, creativității și educației pentru sănătate. Timp de două zile, copiii și adulții vor putea participa la o serie de activități recreative, sportive și educative, organizate în zonele Galaxy și The Palm din THERME București. Programul include jocuri, ateliere creative, competiții, sesiuni de sport, demonstrații, surprize și premii oferite de partenerii evenimentului.

Două zile pline de activități pentru copii și adulți

„Spin & Splash by CSID.ro” își propune să transforme ultimul weekend din august într-o experiență pentru întreaga familie. Cei mici vor avea ocazia să participe la ateliere de creație și teatru, să se bucure de sesiuni de Bubble Show și de alte activități special pregătite pentru ei.

Nici adulții nu vor rămâne pe margine. Vizitatorii sunt invitați să intre în joc și să participe la campionate de volei pe nisip pentru familii, sesiuni de Aqua Gym, activări speciale marca THERME și multe alte provocări. Printre activitățile pregătite în cadrul evenimentului se numără:

  • Ateliere de creație și teatru pentru copii
  • Campionate de volei pe nisip pentru familii
  • Darts cu premii oferite de Allianz
  • Sesiuni de Aqua Gym
  • Sesiuni de Bubble Show
  • Măsurarea tensiunii arteriale și lecții de prim-ajutor susținute de SANADOR
  • Roata sănătății
  • Jocuri, surprize și premii oferite de partenerii evenimentului

Participă la activități și adună ștampile pentru extragerile zilnice

La intrarea în THERME București, vizitatorii vor primi o hartă a activităților disponibile. Aceasta le va servi drept ghid pentru experiențele tematice organizate în diferite zone și le va oferi posibilitatea de a aduna ștampile pe parcursul zilei. Participarea la cât mai multe activități poate aduce și mai multe șanse de câștig: ștampilele colectate vor permite înscrierea la Roata sănătății, unde participanții pot câștiga premii oferite de partenerii „Spin & Splash by CSID.ro”.

Evenimentul aduce împreună sute de părinți și copii într-un maraton de activități care îmbină distracția cu mișcarea și informațiile utile pentru sănătate.

În cadrul zonei dedicate educației pentru sănătate, echipa SANADOR va oferi vizitatorilor posibilitatea de a-și măsura tensiunea arterială și de a participa la lecții de prim-ajutor. Astfel, „Spin & Splash by CSID.ro” devine și o oportunitate de a descoperi, într-un mod accesibil și interactiv, informații care pot fi utile în viața de zi cu zi.

Activitățile sunt gratuite, în baza accesului la THERME

Participarea la eveniment se face pe baza unui bilet de acces la THERME București. Toate activitățile organizate de „Ce se întâmplă, Doctore?” în cadrul „Spin & Splash by CSID.ro” sunt gratuite și sunt incluse în accesul general la THERME București.

Așadar, în weekendul 29-30 august, vizitatorii sunt invitați să își aducă familia, să descopere activitățile pregătite special pentru ei, să facă mișcare, să se joace și să profite de ultimele zile de vară într-o atmosferă plină de energie.

Mulțumim partenerilor care fac posibil evenimentul „Spin & Splash by CSID.ro”

Evenimentul nu ar fi posibil fără susținerea THERME București, dar și a brandurilor implicate în proiecte dedicate sănătății, educației, sustenabilității și unui stil de viață activ. Partenerii evenimentului sunt:

Allianz, SANADOR, RetuRO, Lidl, Douglas, Farmaline, Old Spice, Crăița Merelor, Borotalco, Rio Mare, NOVA, Carmistin și eMAG.

Le mulțumim pentru implicare și pentru contribuția la realizarea unui weekend plin de experiențe, jocuri, activități și surprize pentru întreaga familie.

Ne vedem pe 29 și 30 august 2026, la THERME București, la „Spin & Splash by CSID.ro”!

Galerii foto și video de la eveniment vor fi disponibile pe CSID.ro, precum și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok ale „Ce se întâmplă, Doctore?”.

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Vila de vis cu piscină și vedere la mare se vinde cu doar 75.000 de euro! Țara în care astfel de proprietăți au prețuri incredibile
Vila de vis cu piscină și vedere la mare se vinde cu doar 75.000 de euro! Țara în care astfel de proprietăți au prețuri incredibile
Timbaland ajunge pentru prima dată în România. RETROGRADE Festival începe în 4 zile 
Timbaland ajunge pentru prima dată în România. RETROGRADE Festival începe în 4 zile 
Antena 1 a anunțat oficial grila de toamnă. Când se difuzează Insula iubirii și Asia Express
Antena 1 a anunțat oficial grila de toamnă. Când se difuzează Insula iubirii și Asia Express
România, în alertă. Ținte aeriene detectate lângă Insula Șerpilor, F‑18 spaniole trimise la interceptare
România, în alertă. Ținte aeriene detectate lângă Insula Șerpilor, F‑18 spaniole trimise la interceptare
Cât costă o merdenea cu margarină la Patiseria Amzei și cât costă un croissant cu unt, la Mița Biciclista
Cât costă o merdenea cu margarină la Patiseria Amzei și cât costă un croissant cu unt, la Mița Biciclista
Cine este „miliardarul fantomă”, cel mai bogat om din Italia pe care nu îl știe nimeni
Mediafax
Cine este „miliardarul fantomă”, cel mai bogat om din Italia pe care nu îl știe nimeni
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
David Popovici i-a cerut lui Ilie Bolojan banii pentru sportivii medaliați la Jocurile Olimpice. Acum, a apărut o petiție online
Prosport.ro
David Popovici i-a cerut lui Ilie Bolojan banii pentru sportivii medaliați la Jocurile Olimpice. Acum, a apărut o petiție online
Misterul celor 130 de copii dispăruți. Legenda medievală care duce până în Transilvania
Adevarul
Misterul celor 130 de copii dispăruți. Legenda medievală care duce până în Transilvania
Cum se pregătește de război singura țară NATO fără armată proprie. Submarinele rusești provoacă neliniște
Digi24
Cum se pregătește de război singura țară NATO fără armată proprie. Submarinele rusești provoacă neliniște
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Mediafax
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Eșec total pentru Dragoș Bucur după ce a chemat oamenii la clacă. „Era de așteptat să nu vină nimeni”
Click.ro
Eșec total pentru Dragoș Bucur după ce a chemat oamenii la clacă. „Era de așteptat să nu vină nimeni”
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în același mod la doar câteva zile după descoperire
Digi 24
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în același mod la doar câteva zile după descoperire
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Mulți șoferi nu știu că frâna mașinii are o funcție ascunsă. Ce este „auto hold” și cum funcționează?
Promotor.ro
Mulți șoferi nu știu că frâna mașinii are o funcție ascunsă. Ce este „auto hold” și cum funcționează?
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex costă 549 de lei. Ce primești pentru acest preț?
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex costă 549 de lei. Ce primești pentru acest preț?
Ce ascundea o peșteră de la Marea Neagră veche de 13.000 de ani
Descopera.ro
Ce ascundea o peșteră de la Marea Neagră veche de 13.000 de ani
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.